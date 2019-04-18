Эксперт рассказал, как ударит по Украине "нефтяной" запрет Кремля

18 апреля 2019, 17:22

По мнению специалиста, результаты запрета на импорт нефти в Украину неприятно удивят российские власти.

Нефтяная вышка
Нефтяная вышка / politicsglobal

Леонид Косянчук, известный предприниматель, работающий в нефтегазовой сфере, оценил вводимый Кремлем с 1 июня запрет на ввоз в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

"С 1 июня правительство РФ запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов Но, дело в том, что нефть из России к нам не заходит вообще. Причем уже много лет. А вот доля дизельного топлива и сжиженного газа в рынке Украины составляет порядка 40%. Рынок Украины – это очень диверсифицированная штука. Мы, слава Богу, не "сидим на игле" России. А скорее РФ через "Роснефть" и десятилетний контракт с определенными людьми. Они поставляют свой дизель, который через "Прикарпат Запад Транс" заходит по трубе", − заявил он в комментарии Главреду.

Читайте такжеБеларусь резко повысила цены на транзит российской нефтиКроме того, Косянчук прогнозирует, что такая запретительная мера ударит в первую очередь по самой российской экономике, а желаемых Кремлем политических выгод не принесет.

"От такого решения будут громадные экономические потери для России. РФ потеряет только на сжиженном газе 2 миллиарда долларов в месяц. Политических барышей от решения правительства России здесь тоже никаких нет. Почему это сделано за два дня до выборов – мне непонятно. Нет политической подоплеки или попытки давления", − высказался он.

Как предполагает Косянчук, украинский топливный рынок сумеет оперативно перестроиться даже в условиях запрета на ввоз российского "черного золота" в Украину.

"Нам дали срок – до 1 июня. То есть, май месяц пойдет на все эти чудеса. За это время операторы отечественного рынка топлива переформатируют свои импортные поставки. И есть откуда – с Беларуси, Литвы, Греции, Румынии, даже с Катара.

Может быть и будут влияния на ценообразование в отдельных сетях. Но не более, чем на 1 гривну. И связано это будет с тем, что не все успеют переориентировать импортные потоки и открыть новые долгосрочные контракты", − подытожил он.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что с 1 июня 2019 года запрещается экспорт российской нефти и нефтепродуктов в пределы Украины. По его словам, эта мера - ответ на недавнее расширение Кабмином Украины список запрещенных для импорта российских товаров.

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Россия нефть Кремль запрет бензин Украина
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