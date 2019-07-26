Подсчет окончен: ЦИК обработала 100% протоколов

ЦИК подсчитала все протоколы / УНИАН

27 июля, в пятницу, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля.

По данным ЦИК, уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.

Второй "приз" у политической партии Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей.

На третьем месте обосновалась партия Юлии Тимошенко Батькивщина – электоральная поддержка равна 8,18%.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко получила четвертый результат - за Европейскую солидарность проголосовали 8,12% украинцев.

Замыкает пятерку тех политических партий, которые прошли в Раду – партия фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука – у Голос 5,82% голосов избирателей.

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентДобавим, что Центральная избирательная комиссия уже начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%. По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.