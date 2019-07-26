Подсчет окончен: ЦИК обработала 100% протоколов

26 июля 2019, 10:04

По итогам голосования в парламент попало всего пять партий.

ЦИК, ЦВК, Центризбирком
ЦИК подсчитала все протоколы / УНИАН

27 июля, в пятницу, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля.

По данным ЦИК, уверенную победу получила партия президента Украины Владимира Зеленского во главе с Дмитрием Разумковым Слуга народа -  43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса.

Второй "приз" у политической партии Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей.

На третьем месте обосновалась партия Юлии Тимошенко Батькивщина –  электоральная поддержка равна 8,18%.

Партия пятого президента Украины Петра Порошенко получила четвертый результат - за Европейскую солидарность проголосовали 8,12% украинцев.

Замыкает пятерку тех политических партий, которые прошли в Раду – партия фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука – у Голос 5,82% голосов избирателей.

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентДобавим, что Центральная избирательная комиссия уже начала принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями.

Напомним, согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты

По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).

В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.

В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.

Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.

Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.

Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.

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