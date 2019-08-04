За депутатами в Раде будут следить: в Слуге народа рассказали подробности ноу-хау

4 августа 2019, 13:09

Искусственный интеллект будет отслеживать аномалии во время голосования в Раде.

Рада голосование
За депутатами будет следить искусственный интеллект / Zib.com.ua

Политическая партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа планирует  внедрить в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта.

По информации, такое ПО поможет руководству партии отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применим такую ​​технологию", - заявил новоизбранный нардеп от Слуги народа Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина

По словам Арахамии, технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп".

В то же время будущий нардеп не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как будет работать программа.

"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют по немного другому сценарию. Не в том смысле, что все, как один, а если голосование отличается от обычного", - рассказал он.

Арахамия подчеркнул, что система не называет причину, но указывает на проблему.

"Она (система - ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

Также стало известно, что в команде эту систему называют "большой брат".

Читайте такжеВ Слуге народа рассказали, кто возглавит фракцию партии в РадеНапомним, ранее в Слуге народа назвали кандидатов на места в президиуме Верховной Рады .Глава партии Дмитрий Разумков заявил о том, что партия буде выдвигать его кандидатуру на пост председателя Верховной Рады.

"На сегодняшний день партия будет предлагать меня в качестве кандидатуры на пост спикера Верховной Рады", - сказал он.

Кроме того, по его словам, партия предложит на пост первого заместителя Верховной Рады представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

"Партия Слуга народ на должность первого вице-спикера будет предлагать Руслана Алексеевича Стефанчука", - подчеркнул Разумков.

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Верховная Рада коррупция договорняки искуственный интеллект новости Украины Давид Арахамия
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