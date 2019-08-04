СМИ рассказали, кто возглавит Слугу народа вместо Разумкова

Александр Корниенко / radiosvoboda.org

Новым главой партии Слуга народа может стать Александр Корниенко, который руководил предвыборным штабом партии и был избран депутатом Верховной Рады под седьмым номером в списке.

Как сообщает lb.ua со ссылкой на источники в партии, это может произойти после того, как нынешний лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков возглавит парламент.

Издание отмечает, что такое решение было принято на совещании президента с фракцией во время его визита в Трускавец.

Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков заявил о том, что партия буде выдвигать его кандидатуру на пост председателя Верховной Рады.