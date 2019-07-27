"Мы не морозимся": в Слуге народа оценили вероятность коалиции с Голосом

В Слуге народа оценили вероятность создания коалиции в Раде / УНИАН

Победившая на внеочередных парламентских выборах партия Слуга народа может не создавать коалицию в Раде с другими политсилами, заявил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

"Например, Андрей Магера (бывший член ЦИК, - ред.) говорит, что мы и не можем создавать большинство с другими, потому что сами являемся коалицией", - пояснил он в интервью lb.ua.

При этом он подчеркнул, что партия ждет окончательных официальных результатов парламентских выборов и ответил на вопрос, почему СН "морозится" от Голоса.

"Мы не морозимся, мы заняты своим поствыборным процессом", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее эксперт оценил шансы Слуги народа на коалицию с Голосом в Раде.