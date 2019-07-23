Карнавала не будет: Слуга народа не ведет переговоры с Голосом о коалиции

Партия Голос пока не получала предложений о коалиции / Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа, которая может получить 250 "штыков" в новом парламенте, не ведет никаких переговоров о создании коалиции с партией Голос фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука.

Отметим, по результатам обработки 95,01% электронных протоколов внеочередных парламентских выборов, в Верховную Раду проходят пять партий. Партия Слуга народа набирает 43,13% голосов избирателей.

Так вот, карнавала под названием коалициада, судя по всему, не будет.

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", - сообщил источник в Голоса, передает Украинская правда.

Читайте такжеРазумков рассказал, с кем Слуга народа готова формировать коалициюНапомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.

Ранее сообщалось, "слуги народа" установили абсолютный рекорд Украины.