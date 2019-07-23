Переплюнули "регионалов": "Слуги народа" установили абсолютный рекорд Украины

Зе!команда порвала соперников / Скриншот

Президентская партия Слуга народа на внеочередных выборах в парламент установила несколько рекордов. В частности, за всю историю Украины еще ни одну политсилу не поддерживало такое количество избирателей.

Как пишет Украинская правда, ранее лидерство по поддержке на выборах принадлежало регионалам – в 2007 году Партия регионов набрала 34,37%. Также регионалы установили рекорд в 2012 году – тогда политсила выиграла 113 мажоритарных округов. После выборов-2019 лучший результат – у "слуг народа".

Кроме того, партия Слуга народа смогла удержать свой электорат между президентскими и парламентскими выборами. В первом туре президентских выборов в марте 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 5,7 миллиона человек, а за пропрезиденсткую партию Слугу народа по состоянию обработки 93,85% протоколов на выборах в июле отдали свои голоса 5,8 миллиона человек.

Читайте также"Браво Зеленскому": в Совете Европы оценили результаты парламентских выборов в УкраинеНапомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным Центризбиркома, явка составила 49,84% избирателей.

После обработки 93,57% в Раду попадают пять партий: Слуга народа - 43,14%; Оппозиционная платформа – За жизнь - 13,06%; Всеукраинское объединение Батькивщина – 8,18%; Европейская солидарность - 8,12%; Голос - 5,84%.