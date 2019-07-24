Эксперт оценил шансы Слуги народа на коалицию с Голосом в Раде

По мнению эксперта, первую скрипку, очевидно, в Верховной Раде IX созыва будет играть партия Слуга народа.
Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Весенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировал варианты коалиции, на которую может решиться политсила президента Владимира Зеленского − партия Слуга народа.
"Судя по всему, Слуга народа вполне может создать однопартийное большинство. У них такая возможность будет. Но, скорее всего, будет коалиция с партией Голос. Если захочет, может присоединиться и Батькивщина, но - на условиях партии Слуга народа. Правила коалиционной игры и содержание коалиционного соглашения будет определять именно партия Слуга народа.Так или иначе, но большинство в партии Зеленского будет – или монопартийная, или в коалиции с Голосом", – утверждает он.
Напомним, ранее в партии Слуга народа рассказали, с кем готовы коалиционироваться в новом созыве Раде. Позднее лидер партии Батькивщины Юлия
Тимошенко высказалась о премьерстве и оспаривании результатов досрочных выборов парламент.