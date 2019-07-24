Эксперт оценил шансы Слуги народа на коалицию с Голосом в Раде

Собрание партии Слуга народа / Facebook

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Весенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировал варианты коалиции, на которую может решиться политсила президента Владимира Зеленского − партия Слуга народа.

"Судя по всему, Слуга народа вполне может создать однопартийное большинство. У них такая возможность будет. Но, скорее всего, будет коалиция с партией Голос. Если захочет, может присоединиться и Батькивщина, но - на условиях партии Слуга народа. Правила коалиционной игры и содержание коалиционного соглашения будет определять именно партия Слуга народа.Так или иначе, но большинство в партии Зеленского будет – или монопартийная, или в коалиции с Голосом", – утверждает он.

Напомним, ранее в партии Слуга народа рассказали, с кем готовы коалиционироваться в новом созыве Раде. Позднее лидер партии Батькивщины Юлия

Тимошенко высказалась о премьерстве и оспаривании результатов досрочных выборов парламент.