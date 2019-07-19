Вакарчук, Тимошенко или Порошенко: стало известно, с кем Зеленский хочет коалицию

Стало известно, с кем Зеленский хочет коалицию

Партия Владимира Зеленского Слуга народа рассматривает возможности создания коалиции с разными политсилами после досрочных выборов в Верховную Раду 2019.

При этом больше всего Зеленский хотел бы создать коалицию со Святославом Вакарчуком и его партией Голос, признался первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью Левому берегу.

"Мы всегда хотели (коалицию с Вакарчуком – ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании… если мы объединимся со Славой, то точно победим с огромным успехом", – пояснил Шефир.

Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и ВакарчукомПри этом он заверил, что команда Зеленского никогда не пойдет на союз с экс-президентом Петром Порошенко. А вот с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко – возможно.

"С Порошенко – нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего… Я против коалиции на основе дележки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", – заявил представитель Зеленского.

Ранее журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев рассказал Главреду, что для Зеленского и его партии премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство.

"Хотя я предвижу, что буквально через несколько дней, когда мы узнаем результаты выборов, может возникнуть ситуация, когда единственным возможным партнером по коалиции для "Слуги народа" окажется "Батькивщина". В этом случае предстоят очень серьезные переговоры, целью которых будет добиться того, чтобы кресло премьер-министра не досталось Юлии Владимировне, как бы ей того ни хотелось бы. Потому что, повторяю, для Зеленского и его партии, на мой взгляд, премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство", – считает он.