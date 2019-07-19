Вакарчук, Тимошенко или Порошенко: стало известно, с кем Зеленский хочет коалицию

Шефир ратует за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы.
Партия Владимира Зеленского Слуга народа рассматривает возможности создания коалиции с разными политсилами после досрочных выборов в Верховную Раду 2019.
При этом больше всего Зеленский хотел бы создать коалицию со Святославом Вакарчуком и его партией Голос, признался первый помощник украинского президента Сергей Шефир в интервью Левому берегу.
"Мы всегда хотели (коалицию с Вакарчуком – ред.), и даже это было видно по заявлениям Вовы в предвыборной кампании… если мы объединимся со Славой, то точно победим с огромным успехом", – пояснил Шефир.
Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и ВакарчукомПри этом он заверил, что команда Зеленского никогда не пойдет на союз с экс-президентом Петром Порошенко. А вот с лидером Батькивщины Юлией Тимошенко – возможно.
"С Порошенко – нет, с Тимошенко вполне возможно. Если, конечно, будут нормальные требования. Я вообще против коалиции. Хоть одна коалиция просуществовала долго? Это дележ портфелей, больше ничего… Я против коалиции на основе дележки портфелей. Я за коалицию, в результате которой в правительство приходят технократы", – заявил представитель Зеленского.
Ранее журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев рассказал Главреду, что для Зеленского и его партии премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство.
"Хотя я предвижу, что буквально через несколько дней, когда мы узнаем результаты выборов, может возникнуть ситуация, когда единственным возможным партнером по коалиции для "Слуги народа" окажется "Батькивщина". В этом случае предстоят очень серьезные переговоры, целью которых будет добиться того, чтобы кресло премьер-министра не досталось Юлии Владимировне, как бы ей того ни хотелось бы. Потому что, повторяю, для Зеленского и его партии, на мой взгляд, премьерство Тимошенко – это политическое самоубийство", – считает он.
Выборы 2019: Как как будут считать и когда будут официальные результаты
Также ЦИК объявила количество человек, которые зарегистрировались в качестве кандидатов в депутаты Рады нового созыва.
Всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах баллотироваться в Раду будут 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе пройдут в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент по-прежнему остается на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
В пятницу, 19 июля, уже нельзя будет публиковать рейтинги партий, результаты опросов от социологов о поддержке политсил и отдельных кандидатов, но сами партии еще смогут проводить предвыборную агитацию. "День тишины" наступит 20 июля – в субботу политическим силам запрещено агитировать избирателя, а также показывать ему рекламу и распространять любую аудио-, визуальную или текстовую информацию, которая способна повлиять на волеизъявление граждан. Нарушением закона будут считаться даже не снятые к этому дню политические плакаты.
Избирательные участки в день выборов, 21 июля, откроются в 08.00 часов утра по киевскому времени, а закроются в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Важно помнить, что изменить место голосования избиратель может только до 15 июля включительно. В этом случае избирателю дадут только бюллетень по партийным спискам: голосовать как за "мажоритарщика", так и за партию будут иметь возможность исключительно граждане, голосующие по месту прописки, либо в пределах "родного" округа.
Напомним, что в день выборов избиратель не имеет права демонстрировать свой заполненный бюллетень – ни вживую, ни в социальных сетях. Это является нарушением тайны волеизъявления и карается наказанием до трех лет лишения свободы.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.