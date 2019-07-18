Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов

18 июля 2019, 11:03

Рейтинг Слуги народа вырос до 50%, а вот поддержка остальных партий снижается.

Выборы в Раду 2019 – опубликован свежий рейтинг от Рейтинга
Рейтинг Слуги народа на выборах в Раду вырос до 50% / Униан

Досрочные выборы в Верховную Раду 2019, скорее всего, закончатся проходом в парламент 5 партий.

Именно столько политсил преодолевают необходимый 5%-ный барьер, согласно данным последнего соцопроса группы Рейтинг.

Лидирует по-прежнему партия Слуга народа: у нее на данный момент 49,5% электоральной поддержки среди тех, кто определился с симпатиями и намерен голосовать.

Также в Раду после выборов 2019 проходят:

  • Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%;
  • Европейская Солидарность – 7,7%;
  • Батькивщина – 6,9%;
  • Голос – 5,9%.

Остальные партии набрали, согласно опросу, менее проходных 5%.

Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и ВакарчукомСоцопрос проводили 13-17 июля.

Согласно предыдущему опросу Рейтинга, проведенному с 13 по 23 июня, за парламентскую партию Слуга народа были готовы отдать свои голоса половина опрошенных. 

Остальные голоса распределились так:

  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 12%;
  • Голос – 8%;
  • Европейская солидарность – 7%;
  • Батькивщина – 6%.

Напомним, судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.

Выборы 2019: партии Украины, которые будут участвовать

На внеочередные выборы-2019 21 июля пойдут более двадцати партий. 

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партии для участия в выборах в Верховную Раду. 

Располагаться в бюллетене партии будут в таком порядке и под следующими номерами:

1. Оппозиционный блок

Лидер партии: Борис Колесников

Первая пятерка: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко.

2. Сила и честь

Лидер партии: Игорь Смешко.

Первая пятерка: Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко, Владимир Замана.

3. Всеукраинское объединение Батькивщина

Лидер партии: Юлия Тимошенко

Первая пятерка: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.

4. Патриот

Лидер партии: Михаил Голомша

Первая пятерка: Михаил Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул.

5. Сила людей

Лидер партии: Александр Солонтай

Первая пятерка: Александр Солонтай, Светлана Сова, Остап Еднак, Ольга Омельчук, Денис Тарасов.

6. Оппозиционная платформа - За жизнь

Лидеры партии: Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Первая пятерка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук.

7. Партия зеленых Украины

Лидер партии: Виталий Кононов

Первая пятерка: Татьяна Бодун, Виталий Кононов, Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко.

8. Всеукраинское объединение Факел

Лидер партии: Татьяна Однорог

Первая пятерка: Татьяна Однорог, Александр Крамар, Александр Гончаров, Ольга Евчук, Наталья Милко.

9. Объединение Самопомич

Лидер партии: Андрей Садовый

Первая пятерка: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бидняк, Сыроид.

10. Европейская солидарность

Лидер партии: Петр Порошенко

Первая пятерка: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина.

11. Украинская стратегия Гройсмана

Лидер партии: Владимир Гройсман

Первая пятерка: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джапарова, Евгений Нищук.

12. Громадянська позиция

Лидер партии: Анатолий Гриценко

Первая пятерка: Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева.

13. Социальная справедливость

Лидер партии: Алла Шлапак

Первая пятерка: Алла Шлапак, Александр Дичек, Снежана Сорока, Святослав Сирота, Юлия Сергеева.

14. Слуга народа

Лидер партии: Дмитрий Разумков

Первая пятерка: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко.

15. Сила права

Лидер партии: Андрей Сенченко

Первая пятерка: Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Черноусько, Анатолий Полях.

16. Радикальная партия Олега Ляшко

Лидер партии: Олег Ляшко

Первая пятерка: Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Иван Савка, Инга Маковецкая.

17. Партия Шария

Лидер партии: Анатолий Шарий (не допущен к участию в выборах)

Первая пятерка: Ольга Бондаренко, Антонина Белоглазова, Павел Уллах, Евгений Евтухов, Иван Мамчур

18. Голос

Лидер партии: Святослав Вакарчук

Первая пятерка: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова.

19. Политическая партия Незалежнисть

Лидер партии: Анатолий Могилев

Первая пятерка: Анатолий Могилев, Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Василий Фаринник, Сергей Черных.

20. Аграрная партия Украины

Лидер партии: Михаил Поплавский

Первая пятерка: Михаил Поплавский, Лилия Бортич, Денис Марчук, Анна Мадей, Владимир Шушкевич.

21. Всеукраинское объединение Свобода

Лидер партии: Олег Тягнибок

Первая пятерка: Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Руслан Кошулинский.

22. Рух новых сил Михаила Саакашвили

Лидер партии: Михаил Саакашвили

Первая пятерка: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Анна Соломатина, Владимир Лановой.

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