Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов

Рейтинг Слуги народа на выборах в Раду вырос до 50% / Униан

Досрочные выборы в Верховную Раду 2019, скорее всего, закончатся проходом в парламент 5 партий.

Именно столько политсил преодолевают необходимый 5%-ный барьер, согласно данным последнего соцопроса группы Рейтинг.

Лидирует по-прежнему партия Слуга народа: у нее на данный момент 49,5% электоральной поддержки среди тех, кто определился с симпатиями и намерен голосовать.

Также в Раду после выборов 2019 проходят:

Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%;

Европейская Солидарность – 7,7%;

Батькивщина – 6,9%;

Голос – 5,9%.

Остальные партии набрали, согласно опросу, менее проходных 5%.

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Согласно предыдущему опросу Рейтинга, проведенному с 13 по 23 июня, за парламентскую партию Слуга народа были готовы отдать свои голоса половина опрошенных.

Остальные голоса распределились так:

Оппозиционная платформа – За жизнь – 12%;

Голос – 8%;

Европейская солидарность – 7%;

Батькивщина – 6%.

Напомним, судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.