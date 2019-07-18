Свежий Рейтинг подвезли: партия Зеленского смачно пооткусывала проценты у конкурентов

Рейтинг Слуги народа вырос до 50%, а вот поддержка остальных партий снижается.
Досрочные выборы в Верховную Раду 2019, скорее всего, закончатся проходом в парламент 5 партий.
Именно столько политсил преодолевают необходимый 5%-ный барьер, согласно данным последнего соцопроса группы Рейтинг.
Лидирует по-прежнему партия Слуга народа: у нее на данный момент 49,5% электоральной поддержки среди тех, кто определился с симпатиями и намерен голосовать.
Также в Раду после выборов 2019 проходят:
- Оппозиционная платформа – За життя – 10,5%;
- Европейская Солидарность – 7,7%;
- Батькивщина – 6,9%;
- Голос – 5,9%.
Остальные партии набрали, согласно опросу, менее проходных 5%.
Читайте такжеЧем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и ВакарчукомСоцопрос проводили 13-17 июля.
Согласно предыдущему опросу Рейтинга, проведенному с 13 по 23 июня, за парламентскую партию Слуга народа были готовы отдать свои голоса половина опрошенных.
Остальные голоса распределились так:
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12%;
- Голос – 8%;
- Европейская солидарность – 7%;
- Батькивщина – 6%.
Напомним, судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.
Выборы 2019: партии Украины, которые будут участвовать
На внеочередные выборы-2019 21 июля пойдут более двадцати партий.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партии для участия в выборах в Верховную Раду.
Располагаться в бюллетене партии будут в таком порядке и под следующими номерами:
1. Оппозиционный блок
Лидер партии: Борис Колесников
Первая пятерка: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко.
2. Сила и честь
Лидер партии: Игорь Смешко.
Первая пятерка: Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко, Владимир Замана.
3. Всеукраинское объединение Батькивщина
Лидер партии: Юлия Тимошенко
Первая пятерка: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.
4. Патриот
Лидер партии: Михаил Голомша
Первая пятерка: Михаил Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул.
5. Сила людей
Лидер партии: Александр Солонтай
Первая пятерка: Александр Солонтай, Светлана Сова, Остап Еднак, Ольга Омельчук, Денис Тарасов.
6. Оппозиционная платформа - За жизнь
Лидеры партии: Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Первая пятерка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук.
7. Партия зеленых Украины
Лидер партии: Виталий Кононов
Первая пятерка: Татьяна Бодун, Виталий Кононов, Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко.
8. Всеукраинское объединение Факел
Лидер партии: Татьяна Однорог
Первая пятерка: Татьяна Однорог, Александр Крамар, Александр Гончаров, Ольга Евчук, Наталья Милко.
9. Объединение Самопомич
Лидер партии: Андрей Садовый
Первая пятерка: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бидняк, Сыроид.
10. Европейская солидарность
Лидер партии: Петр Порошенко
Первая пятерка: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина.
11. Украинская стратегия Гройсмана
Лидер партии: Владимир Гройсман
Первая пятерка: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джапарова, Евгений Нищук.
12. Громадянська позиция
Лидер партии: Анатолий Гриценко
Первая пятерка: Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева.
13. Социальная справедливость
Лидер партии: Алла Шлапак
Первая пятерка: Алла Шлапак, Александр Дичек, Снежана Сорока, Святослав Сирота, Юлия Сергеева.
14. Слуга народа
Лидер партии: Дмитрий Разумков
Первая пятерка: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко.
15. Сила права
Лидер партии: Андрей Сенченко
Первая пятерка: Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Черноусько, Анатолий Полях.
16. Радикальная партия Олега Ляшко
Лидер партии: Олег Ляшко
Первая пятерка: Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Иван Савка, Инга Маковецкая.
17. Партия Шария
Лидер партии: Анатолий Шарий (не допущен к участию в выборах)
Первая пятерка: Ольга Бондаренко, Антонина Белоглазова, Павел Уллах, Евгений Евтухов, Иван Мамчур
18. Голос
Лидер партии: Святослав Вакарчук
Первая пятерка: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова.
19. Политическая партия Незалежнисть
Лидер партии: Анатолий Могилев
Первая пятерка: Анатолий Могилев, Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Василий Фаринник, Сергей Черных.
20. Аграрная партия Украины
Лидер партии: Михаил Поплавский
Первая пятерка: Михаил Поплавский, Лилия Бортич, Денис Марчук, Анна Мадей, Владимир Шушкевич.
21. Всеукраинское объединение Свобода
Лидер партии: Олег Тягнибок
Первая пятерка: Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Руслан Кошулинский.
22. Рух новых сил Михаила Саакашвили
Лидер партии: Михаил Саакашвили
Первая пятерка: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Анна Соломатина, Владимир Лановой.