Выборы 2019: полный список партии Аграрная партия Украины

Выборы-2019 / УНИАН

На досрочных парламентских выборах в Украине 2019 21 июля будут баллотироваться 22 партии. Под двадцатым номером в бюллетене избиратели увидят политсилу Аграрная партия Украины.

Выборы пройдут по смешанной системе: половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая же половина – по мажоритарным округам.

Так выглядит список депутатов от политпартии Аграрная партия Украины:

Поплавський Михайло Михайлович : народився 28 листопада 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Бортич Лілія Іванівна : народилася 30 червня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ЮГРО", член Аграрної партії України, проживає в місті Новоселиця Новоселицького району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Марчук Денис Володимирович : народився 14 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Мадей Анна Сергіївна : народилася 16 лютого 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор проектів відділу інформаційно-аналітичного забезпечення, Центральний апарат Аграрної партії України, член Аграрної партії України, проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Шушкевич Володимир Григорович : народився 25 квiтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Гайдай Сергій Анатолійович : народився 30 грудня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова наглядової (спостережної) ради, ТОВ "ІСТ АГРО СЕРВІС", член Аграрної партії України, проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Вєровчук Наталія Володимирівна : народилася 27 липня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 7.

Іващук Сергій Петрович : народився 25 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Науково-виробнича агрофірма "Перлина Поділля", член Аграрної партії України, проживає в селі Квітневе Білогірського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Ніколенко Олег Вікторович : народився 25 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Приморська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Приморськ Приморського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Луцький Олександр Юхимович : народився 20 жовтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Інтехреконструкція", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Таровик Сергій Петрович : народився 29 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Акцент Соя 2014", член Аграрної партії України, проживає в селі Велика Северинка Кропивницького району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Федоренко Володимир Ілліч : народився 17 березня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Корбан Олег Борисович : народився 9 жовтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, громадська організація "Всеукраїнська федерація гольфу", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 13.

Міщук Алім Володимирович : народився 23 лютого 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Сельський Андрій Анатолійович : народився 14 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Паливода Олександр Миколайович : народився 2 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Департамент агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації, член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Дідур Арсен Володимирович : народився 16 липня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Чернігівська обласна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Волошенюк Ігор Васильович : народився 7 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Карпенко Сергій Михайлович : народився 20 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Хлібодар", член Аграрної партії України, проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Салюта Віктор Григорович : народився 20 лютого 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Об’єднання організацій роботодавців авіаційної промисловості України, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Золотарьов Михайло Ілліч : народився 26 сiчня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, сільськогосподарський кооператив "Вітязь" Чугуївського району Харківської області, член Аграрної партії України, проживає в селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Полозова Ольга Ігорівна : народилася 5 листопада 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Виробниче об’єднання "Адамас", безпартійнa, проживає в смт Козин Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 22.

Ємчук Олександр Миколайович : народився 22 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Служба охорони "ГРАНІТ", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Гасюк Ольга Анатоліївна : народилася 15 листопада 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, економіст-аналітик, ТОВ "Гарант Агро", член Аграрної партії України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.

Ківшик Олександр Петрович : народився 26 жовтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПАТ "Полтавський Облагропостач", член Аграрної партії України, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Гуцол Сергій Віталійович : народився 8 сiчня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "АГРОФАЙВ УКРАЇНА", член Аграрної партії України, проживає в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Каліман Сергій Анатолійович : народився 10 травня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, фермерське господарство "Таврія-Скіф", член Аграрної партії України, проживає в селі Роздол Михайлівського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Мужевич Володимир Ярославович : народився 16 лютого 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, приватне агропромислове підприємство "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Лисаченко Леонід Вікторович : народився 26 березня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, агрофірма "Зоря", член Аграрної партії України, проживає в селі Велика Бабка Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Дідківський Мирослав Володимирович : народився 11 сiчня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, приватна агрофірма "Єрчики", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Боднар Михайло Михайлович : народився 11 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Натурпродукт", член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Бородай Надія Теодозіївна : народилася 23 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.

Каштанов Олександр Сергійович : народився 26 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПАТ "Селена", член Аграрної партії України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 33.

Мокляк Петро Васильович : народився 24 квiтня 1942 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Абакумов Роман Олексійович : народився 28 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Торговий дім "Рига Хліб", член Аграрної партії України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Гай Ігор Віталійович : народився 6 грудня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Калинський ключ", член Аграрної партії України, проживає в селі Мукша-Китайгородська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Шило Ігор Анатолійович : народився 20 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Артур", член Аграрної партії України, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Халупенко Микола Володимирович : народився 28 березня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, селянське (фермерське) господарство "Курінь", член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Зимогляд Микола Миколайович : народився 9 квiтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, член Аграрної партії України, проживає в селі Голубівка Лебединського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Драч Микола Степанович : народився 1 сiчня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Мир", член Аграрної партії України, проживає в місті Монастирище Монастирищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Зозуля Сергій Володимирович : народився 29 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник генерального директора, ТОВ "Волочиськ-Агро", член Аграрної партії України, проживає в місті Волочиськ Волочиського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Циба Володимир Васильович : народився 23 квiтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Русса-Тревол", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Кухта Іван Васильович : народився 9 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КІВ-ТРАНС", член Аграрної партії України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Члек Ігор Юрійович : народився 7 сiчня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Волиньспецекспорт", член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Сьомін Володимир Вікторович : народився 6 квiтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Глобинська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Глобине Глобинського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 45.

Капріца Андрій Олександрович : народився 12 грудня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Флора Андрій Арсеньович", член Аграрної партії України, проживає в селі Голубече Крижопільського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Доля Петро Петрович : народився 11 серпня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Рубін", член Аграрної партії України, проживає в селі Новогорівка Токмацького району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Дармограй Олег Павлович : народився 23 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Авербуд", член Аграрної партії України, проживає в місті Ланівці Лановецького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Тирон Тетяна Іллівна : народилася 20 сiчня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер з рекреаційного благоустрою, туризму та комунікацій, державне підприємство "Берегометське ЛМГ", член Аграрної партії України, проживає в смт Берегомет Вижницького району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Слісарчук Анастасія Борисівна : народилася 26 червня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в селі Троковичі Черняхівського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Рейтер Вадим Ліонович : народився 22 червня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПАТ "Артембудсервіс", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Логойда Андрій Семенович : народився 16 липня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Колоша Валерій Петрович : народився 8 вересня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватне сільськогосподарське підприємство "Пісківське", член Аграрної партії України, проживає в селі Піски Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 53.

Мастій Василь Васильович : народився 30 грудня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Святець", член Аграрної партії України, проживає в селі Святець Теофіпольського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Гранатова Ольга Арсентіївна : народилася 15 липня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член Аграрної партії України, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Андрієнко Ігор Олегович : народився 3 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Сугак Олексій Вікторович : народився 14 серпня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПАТ "САД", член Аграрної партії України, проживає в місті Охтирка Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Налбандян Армен Миколайович : народився 15 березня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Дружба", член Аграрної партії України, проживає в селі Боровиця Чигиринського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Нога Ігор Сергійович : народився 5 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "БРОКЕРСЬКИЙ ЦЕНТР", член Аграрної партії України, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Даценко Сергій Олександрович : народився 28 липня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Новокатеринівка Веселинівського району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Щерблюк Тарас Васильович : народився 13 лютого 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Горохівська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Горохів Горохівського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Кравченко Василь Анатолійович : народився 27 вересня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, селянське (фермерське) господарство "Атланта", член Аграрної партії України, проживає в селі Піщане Кременчуцького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Слободянюк Михайло Васильович : народився 2 сiчня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Могилів-Подільська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Могилів-Подільський Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 63.

Швігл Віктор Йосипович : народився 25 березня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрохімсервіс", член Аграрної партії України, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Немцева Людмила Василівна : народилася 13 жовтня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, ТОВ "Сіверська Рось", член Аграрної партії України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Орлова Валентина Володимирівна : народилася 30 березня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Білгород-Дністровська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в селі Монаші Білгород-Дністровського району Одеської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 66.

Бочковський Олександр Миколайович : народився 28 жовтня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 67.

Ревук Валерій Олексійович : народився 20 серпня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Буханцов Віталій Вікторович : народився 15 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ВІТАЛРОМ-СТАРТ", член Аграрної партії України, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Товтин Михайло Іванович : народився 18 жовтня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в селі Зняцьово Мукачівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Грудницька Наталія Миколаївна : народилася 25 листопада 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Деснянське басейнове управління водних ресурсів, член Аграрної партії України, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Петльований Руслан Федорович : народився 14 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ситний двір 2004", член Аграрної партії України, проживає в місті Дунаєвці Дунаєвецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Дорошенко Тамара Борисівна : народилася 8 червня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в селі Іванівка Новоукраїнського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 73.

Ольшевський Костянтин Валерійович : народився 18 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Красне Скадовського району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Юрченко Тетяна Олександрівна : народилася 5 лютого 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, Роменський міський будинок культури, член Аграрної партії України, проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

Тетьора Людмила Миколаївна : народилася 24 квiтня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "Світанок", член Аграрної партії України, проживає в селі Лебедівка Кам’янського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 76.

Кнапиш Владислав Михайлович : народився 20 жовтня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Мачула Ірина Іванівна : народилася 25 червня 1971 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, бухгалтер, ТОВ "Гарант Агро", член Аграрної партії України, проживає в селі Катеринівка Веселинівського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 78.

Озеруга Олександр Володимирович : народився 11 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач кафедри "Право", приватний вищий навчальний заклад "Академія рекреаційних технологій і права", член Аграрної партії України, проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Кочерга Іван Васильович : народився 26 жовтня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Зоря", член Аграрної партії України, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Ковальова Сніжана Сергіївна : народилася 2 липня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АГРОФАЙВ УКРАЇНА", член Аграрної партії України, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81.

Голуб Юрій Володимирович : народився 22 лютого 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, виробничий сільськогосподарський кооператив "Нива", член Аграрної партії України, проживає в смт Михайлівка Михайлівського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Дрюченко Ярослав Олександрович : народився 27 липня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник центру перевезення пошти, АТ "Укрпошта", член Аграрної партії України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Титаренко Сергій Анатолійович : народився 4 березня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Осипчук Яків Миколайович : народився 19 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з гуманітарних питань і соціальної політики, Олевська міська рада, член Аграрної партії України, проживає в селі Кам’янка Олевського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Родін Олександр Володимирович : народився 6 лютого 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "АКВА-ТЕРА", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Шаровкін Володимир Михайлович : народився 19 серпня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Маяк", член Аграрної партії України, проживає в селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 87.

Лосовський Валентин Анатолійович : народився 8 вересня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "Науково-виробнича агрофірма "Перлина Поділля", член Аграрної партії України, проживає в смт Білогір’я Білогірського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Малешко Олеся Юріївна : народилася 7 березня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 89.

Попов Роман Олегович : народився 12 травня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Юридична компанія "Альфа Лекс Консалтинг", член Аграрної партії України, проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Палічев Юрій Федорович : народився 8 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Палічеві", член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 91.

Капіруля Олександр Олексійович : народився 9 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Кане", член Аграрної партії України, проживає в місті Середино-Буда Середино-Будського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Карнарук Богдан Миколайович : народився 21 вересня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник апарату, Черкаська обласна партійна організація Аграрної партії України, член Аграрної партії України, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Устименко Олександр Митрофанович : народився 17 вересня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Світанок", член Аграрної партії України, проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Крикун Віталій Георгійович : народився 2 липня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, будівельна виробнича комерційна пересувна механізована колона – 138, член Аграрної партії України, проживає в місті Новий Буг Новобузького району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Зінчук Петро Романович : народився 25 червня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в смт Маневичі Маневицького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Красюк Василь Федорович : народився 12 червня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, державне підприємство "Новосанжарське лісове господарство", член Аграрної партії України, проживає в смт Нові Санжари Новосанжарського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Болоховський Владислав Вікторович : народився 21 квiтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "ТД "БТУ-ЦЕНТР", член Аграрної партії України, проживає в місті Ладижин Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Павелко Микола Олександрович : народився 8 квiтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПАТ "Новомиколаївський молокозавод", безпартійний, проживає в смт Новомиколаївка Новомиколаївського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Шмигельський Петро Мечиславович : народився 5 вересня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, підприємство об’єднання громадян "Дюна" ТМГОІ "Опора", член Аграрної партії України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Герасименко Дмитро Віталійович : народився 9 лютого 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури, Узинська міська рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Узин Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 101.

Ткач Галина Олександрівна : народилася 9 сiчня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, маркшейдер, дочірне підприємство "Олевськторф" державного підприємства "Житомирторф", член Аграрної партії України, проживає в місті Олевськ Олевського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 102.

Баланюк Галина Миколаївна : народилася 18 квiтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 103.

Юхно Оксана Михайлівна : народилася 26 листопада 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Наталине Красноградського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 104.

Тороні Галина Миколаївна : народилася 9 червня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 105.

Прищенко Тетяна Іванівна : народилася 14 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Варвинський ліцей № 1", член Аграрної партії України, проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 106.

Кирстя Володимир Миколайович : народився 23 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Кирстя В.М.", член Аграрної партії України, проживає в селі Кальниболота Новоархангельського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 107.

Копанчук Сергій Ігорович : народився 16 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Безпека Бізнесу Груп", член Аграрної партії України, проживає в селі Гвардійське Хмельницького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Скурту Ганна Дмитрівна : народилася 30 вересня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 109.

Мельниченко Сергій Васильович : народився 24 травня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова, фермерське господарство "Фортуна", член Аграрної партії України, проживає в селі Веселий Кут Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Антоненко Костянтин Григорович : народився 10 лютого 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Атлантік-агро", член Аграрної партії України, проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 111.

Кем Андрій Васильович : народився 31 травня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Веселинівська машинно-технологічна станція", член Аграрної партії України, проживає в смт Веселинове Веселинівського району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Горобець Микола Миколайович : народився 29 березня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст відділу економічного та агропромислового розвитку, управління регіонального розвитку Луцької районної державної адміністрації, член Аграрної партії України, проживає в селі Садів Луцького району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Біланенко Віталій Васильович : народився 20 вересня 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, приватна агрофірма "Мир", член Аграрної партії України, проживає в селі Марківка Кобеляцького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Василишен Юрій Володимирович : народився 1 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник, Науково-дослідний інститут економічного розвитку ДВНЗ "Київськиий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Тиховод Анатолій Миколайович : народився 12 серпня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агро-Давидівка", член Аграрної партії України, проживає в селі Чкалове Приазовського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Шаховал Віталій Вікторович : народився 19 лютого 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Збараж Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 117.

Черкашин Олексій Петрович : народився 5 травня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Бородянська районна рада, безпартійний, проживає в місті Буча Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Сосуля Валерій Петрович : народився 2 лютого 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника, приватне сільськогосподарське підприємство "Йосипівське", член Аграрної партії України, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 119.

Коньков Георгій Ігорович : народився 27 сiчня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер І-ї категорії, філія ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Ріпка Ігор Вікторович : народився 2 лютого 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в смт Слобожанське Кегичівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 121.

Садварій Рената Іванівна : народилася 6 вересня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 122.

Слюсарчик Надія Олексіївна : народилася 18 червня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Дунаєвецька міська рада, безпартійнa, проживає в селі Рахнівка Дунаєвецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 123.

Босенко Андрій Володимирович : народився 5 червня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконроб, ТОВ "Престижбуд", член Аграрної партії України, проживає в селі Бережинка Кропивницького району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Недигалов Анатолій Васильович : народився 20 лютого 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, квартальний комітет № 18 Дніпровського району міста Херсона, член Аграрної партії України, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Удовенко Петро Петрович : народився 19 червня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, сільськогосподарський виробничий кооператив "Новомихайлівський", член Аграрної партії України, проживає в селі Новомихайлівка Чернігівського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Кошолап Станіслав Васильович : народився 1 сiчня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області, член Аграрної партії України, проживає в селі Мокра Калигірка Катеринопільського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 127.

Лепіска Олексій Сергійович : народився 26 сiчня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер автоматизації та механізації виробничих процесів, ТОВ "Нива Переяславщини", член Аграрної партії України, проживає в місті Березань Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Клепач Олександр Миколайович : народився 23 грудня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Суворе Снігурівського району Миколаївської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 129.

Тороканець Марія Іванівна : народилася 8 сiчня 1953 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, сільськогосподарський виробничий кооператив "Полиці", член Аграрної партії України, проживає в селі Полиці Камінь-Каширського району Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 130.

Балясна Вікторія Євгенівна : народилася 28 липня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Чутівське професійно-технічне училище № 55, член Аграрної партії України, проживає в смт Чутове Чутівського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Кухарчук Інна Іванівна : народилася 15 лютого 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника виконавчого апарату, Вінницька обласна рада, член Аграрної партії України, проживає в селі Брицьке Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 132.

Гуль Ігор Володимирович : народився 9 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Бережани Бережанського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Шапочка Катерина Анатоліївна : народилася 30 травня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти, Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського, член Аграрної партії України, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Рудик Руслан Іванович : народився 8 березня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, агроном, ТОВ "Наукове об’єднання Агропромсервіс", член Аграрної партії України, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Коваленко Сергій Миколайович : народився 2 грудня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, безробітний, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136.

Горлачов Сергій Анатолійович : народився 22 липня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Агрофірма Рєпіна", член Аграрної партії України, проживає в селі Коробочкине Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Грицак Андрій Васильович : народився 9 листопада 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член Аграрної партії України, проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Катречко Андрій Дмитрович : народився 14 лютого 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Довгань Анатолій Григорович : народився 15 квiтня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Мрія 1991", член Аграрної партії України, проживає в селі Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Панасюк Микола Іванович : народився 1 сiчня 1946 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, агрокооператив приватних пайовиків "Перемога", член Аграрної партії України, проживає в селі Северинівка Тростянецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 141.

Передрій Микола Миколайович : народився 15 вересня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, державне підприємство дослідне господарство "Христинівське" Інституту розведення та генетики тварин ім. М.В. Зубця НААН України, член Аграрної партії України, проживає в місті Христинівка Христинівського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Максименко Віктор Петрович : народився 24 лютого 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор регіонального центру, Кіровоградська філія АТ "СГ "ТАС", член Аграрної партії України, проживає в смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Яковенко Катерина Іванівна : народилася 20 листопада 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер у соціальній сфері, ТОВ "Наташа-Агро", член Аграрної партії України, проживає в місті Пирятин Пирятинського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 144.

Слободянюк Віктор Миколайович : народився 4 грудня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Козятинська районна рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Козятин Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 145.

Добалюк Сергій Володимирович : народився 22 червня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, механік, приватне агропромислове підприємство "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, проживає в смт Козова Козівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Тарнавська Людмила Петрівна : народилася 1 жовтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, викладач інформатики, Багатопрофільний регіональний центр професійної освіти у Черкаській області, член Аграрної партії України, проживає в місті Ватутіне Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 147.

Петленко Олег Іванович : народився 24 травня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член Аграрної партії України, проживає в місті Овруч Овруцького району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Мовчун Аркадій Григорович : народився 20 листопада 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "Супутник Крим", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Заскалкіна Оксана Михайлівна : народилася 2 лютого 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Краєвид Агро", член Аграрної партії України, проживає в селі Артільне Лозівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 150.

Леонтієва Людмила Василівна : народилася 7 сiчня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель історії та правознавства, Макошинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, член Аграрної партії України, проживає в смт Макошине Менського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 151.

Токарчук Сергій Володимирович : народився 15 лютого 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Токарчука С.В.", член Аграрної партії України, проживає в смт Теплик Теплицького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Заєць Лариса Володимирівна : народилася 21 квiтня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, державний реєстратор відділу економічного розвитку та торгівлі, Гребінківська районна державна адміністрація, член Аграрної партії України, проживає в місті Гребінка Гребінківського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Тарасенко Ольга Миколаївна : народилася 3 листопада 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Оріон Молоко", член Аграрної партії України, проживає в селі Штомпелівка Хорольського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 154.

Вака Валерій Валерійович : народився 17 квiтня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в селі Гельмязів Золотоніського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Горба Вячеслав Михайлович : народився 15 лютого 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, Зборівська міська рада, член Аграрної партії України, проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Стеблецька Тамара Андріївна : народилася 16 серпня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, регіональний директор, ТОВ "Фармпланета", член Аграрної партії України, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.

Волкова Марія Михайлівна : народилася 29 червня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Агро-степ", член Аграрної партії України, проживає в селі Семенівка Бердичівського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Каневський Корнелій Корнелійович : народився 30 серпня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "ДЕФЕНДО", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 159.

Пеляк Марія Олегівна : народилася 4 грудня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, приватне агропромислове підприємство "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 160.

Дерека Геннадій Федорович : народився 12 грудня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, селянське (фермерське) господарство "Дружба", член Аграрної партії України, проживає в селі Стара Гнилиця Чугуївського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Йосипенко Віталій Леонідович : народився 31 серпня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, керівник, фермерське господарство "Йосипенко", член Аграрної партії України, проживає в смт Кегичівка Кегичівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 162.

Манчуленко Дмитро Георгійович : народився 5 лютого 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, комунальна медична установа "Міський клінічний пологовий будинок № 1", член Аграрної партії України, проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 163.

Антонюк Сергій Володимирович : народився 14 квiтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член Аграрної партії України, проживає в селі Хотянівка Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 164.

Якібчук Валерій Ілліч : народився 7 грудня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Фінансова компанія "Альянс автоіпотечних кредиторів", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 165.

Куриляк Сергій Богданович : народився 3 жовтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 166.

Хрущ Петро Васильович : народився 27 липня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Трейдербуд", член Аграрної партії України, проживає в селі Пістинь Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 167.

Руднєв Олександр Олексійович : народився 22 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 168.

Павленко Олексій Олексійович : народився 17 березня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Спецкар’єр Білокоровичі", член Аграрної партії України, проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Агапов Ігор Володимирович : народився 7 листопада 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в селі Веселинівка Баришівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 170.

Крупа Євген Іванович : народився 12 сiчня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, Науково-дослідний інститут "Еротрон", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Рожков Геннадій Станіславович : народився 27 жовтня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний лікар, ТОВ "Ворлдсуррогасі Україна", член Аграрної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 172.

Сав’юк Юрій Романович : народився 4 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Аграрної партії України, проживає в місті Коломия Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 173.

Віхтюк Сергій Степанович : народився 25 березня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер, Летичівська ДЮСШ, член Аграрної партії України, проживає в смт Летичів Летичівського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 174.