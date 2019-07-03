Анатолий Шарий прокомментировал недопуск на выборы

3 июля 2019, 23:08

ЦИК отменил регистрацию блогера в качестве кандидата на парламентских выборах.

Шарий новости
Анатолий Шарий

Известный видео-блогер Анатолий Шарий высказался по поводу недопуска на выборы в парламент.

Как сообщалось ранее, Центральная избирательная комиссия вечером 3 июля отменила регистрацию Шария в качестве кандидата в народные депутаты.

"Шария сняли! Одобряю. Закон есть закон", - иронично прокомментировал журналист новость в своем фейсбуке.

Позже он добавил, что расстроен решением ЦИК:

"Ребята, которые приходят сюда меня обидеть. Я и так расстроен. Я опустошен. Не будьте такими жестокими. Я не знаю, сердце болит... Но буду держаться. Не бейте лежачего, будьте людьми.... Хоть немного сострадания, прошу...."

В то же время его супруга, Ольга Шарий отметила, что такое решение ЦИК было принято под давлением предыдущего президента Украины Петра Порошенко. По словам Шарий, таким образом бывший глава государства отомстил за поражение на президентских выборах, состоявшихся весной 2019 года.

"Но начинается месть Пети за президентские. Начинается ДАВЛЕНИЕ на суд и ЦИК. Опять, повторю. Суть не в мандате, выборах. Суть в том, что мы увидели откат в прошлое.

И вот. После всего, жирную точку в регистрации ставит не Порох, не Парубий, а руководитель студии "Квартал-95" Баканов, глава СБУ, который лично подписывает бумагу о том, что СБУ известно, как Шарий уехал в 2012. Но это не компетенция СБУ и это НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ информация. Они предоставляют это опять, как ОТКРЫТУЮ информацию.

Команда Зе выполнила приказ президента Порошенко. Поклонилась и сказала: "слушаюсь", - написала Шарий.

Она также добавила, что отмена регистрации Шария означает, что в стране, вероятно, заочно сформировалась новая коалиция.

"Слуга Народа + ПЕС + Голос. Добро пожаловать, в прошлое. Армия, Вира, Мова", - резюмировала журналистка.

Напомним, также ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборах в Верховную раду. 

Решение было принято на заседании ЦИК вечером 3 июля.

За снятие Клюева с регистрации единогласно проголосовали все члены ЦИК.

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