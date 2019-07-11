Выборы 2019: полный список партии Социальная справедливость

Выборы-2019 / УНИАН

На досрочных парламентских выборах в Украине 2019 21 июля будут баллотироваться 22 партии. Под тринадцатым номером в бюллетене избиратели увидят политсилу Социальная справедливость.

Выборы пройдут по смешанной системе: половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая же половина – по мажоритарным округам.

Так выглядит список депутатов от политпартии Социальная справедливость:

Шлапак Алла Василівна : народилася 13 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник завідувача, професор кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 1.

Дічек Олександр Іванович : народився 27 лютого 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Міжнародна громадська організація "Міжнародна антитерористична єдність", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Сорока Сніжана Леонідівна : народилася 21 сiчня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, Громадська організація "Социальная справедливость "СОВІСТЬ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Сирота Святослав Анатолійович : народився 1 жовтня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тренер-викладач, ДЮСШ-10, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Сергеєва Юлія Миколаївна : народилася 29 серпня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ГО "Прозорий вибір", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 5.

Деркач Роман Володимирович : народився 27 сiчня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник головного лікаря з медичної частини, ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Скосирська Світлана Володимирівна : народилася 5 листопада 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Платформа МО КЕШ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 7.

Огарков Євгеній Володимирович : народився 7 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, адвокатське об’єднання "ГАРАНТІЯ", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Харченко Наталія Олексіївна : народилася 25 липня 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Войцехівський Михайло Федорович : народився 27 липня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Калашник Наталія Григорівна : народилася 8 березня 1955 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор науково-дослідної лабораторії густосології, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11.

Тарасенко Віталій Олександрович : народився 22 лютого 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний редактор, газета "Київський футбол в Україні", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Камінська Тетяна Миколаївна : народилася 13 жовтня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар, Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Гришко Сергій Миколайович : народився 25 жовтня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Погоріла Світлана Михайлівна : народилася 13 липня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Царичанське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Могилів Царичанського району Дніпропетровської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 15.

Саєнко Владислав Володимирович : народився 16 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП НВФ "ПРОМХІМЕКСПОРТ-2005", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Чайка Тетяна Миколаївна : народилася 16 жовтня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 17.

Кушка Олександр Володимирович : народився 4 сiчня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник аналітичного відділу, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Коваленко Олена Анатоліївна : народилася 30 листопада 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 19.

Мазур Олена Олександрівна : народилася 16 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, комунальне підприємство "Херсонський центр земельно-майнових відносин" Херсонської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20.

Довгань Олена Іванівна : народилася 10 грудня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Сидоренко Сергій Миколайович : народився 30 жовтня 1959 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, Всеукраїнська громадська організація "Українська федерація професіоналів безпеки", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Королькова Валентина Семенівна : народилася 12 липня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 23.

Ткачик Максим Олексійович : народився 16 грудня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Івасенко Олена Вікторівна : народилася 19 вересня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 25.

Степурін Іван Миколайович : народився 11 листопада 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Видавництво "Саміт-книга", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Українець Олена Броніславівна : народилася 12 травня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "Агро-Мальва", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Глушков Валерій Олександрович : народився 28 жовтня 1947 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри тактико-спеціальної підготовки, Академія державної пенітенціарної служби України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Градомська Тетяна Едуардівна : народилася 12 жовтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Бражинці Полонського району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Орлов Олексій Олександрович : народився 13 вересня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, хірург- проктолог, головний лікар, ДП "Медбуд", ТОВ "Медичний центр "Клініцист", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Денисенко Ірина Сергіївна : народилася 4 лютого 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Панасенко Олег Олександрович : народився 17 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Вільна профспілка медичних працівників України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 32.

Тітова Наталя Вячеславівна : народилася 7 вересня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з нерухомості, АН "Квадратний метр", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Ковган Ярослав Вікторович : народився 10 червня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Михайло-Коцюбинське Чернігівського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Галенко Наталія Олександрівна : народилася 9 жовтня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 35.

Куйдан Василь Андрійович : народився 9 сiчня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Старокостянтинів Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Узунова Ольга Опанасівна : народилася 30 квiтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 37.

Мурза Олександр Олегович : народився 26 грудня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 38.

Маліщук Лілія Миколаївна : народилася 25 липня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Департамент організаційного забезпечення Черкаської міської ради, безпартійнa, проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 39.

Крутіков Михайло Олексійович : народився 18 травня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ВП "Знаменський гранітний кар’єр", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Миронова Зоя Михайлівна : народилася 13 жовтня 1948 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 41.

Кушнір Богдан Сергійович : народився 10 травня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Легейда Крістіна Сергіївна : народилася 5 сiчня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Ніжин Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 43.

Михайлюк Олександр Анатолійович : народився 1 грудня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Навчально-консультативний центр комплексної безпеки та захисту критичної інфраструктури НАУ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Дмитрієва Тетяна Дмитрівна : народилася 1 червня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКА НЕРУХОМІСТЬ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Четверіков Олександр Феодосійович : народився 18 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ПП "АСУР", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Українка Обухівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 46.

Білаш Анна Олександрівна : народилася 23 травня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 47.

Ривкін Дмитро Євгенович : народився 8 квiтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "Аквамеханіка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Третьякова Анна Михайлівна : народилася 24 серпня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар-дерматовенеролог, Олександрівська клінічна лікарня міста Києва, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 49.

Іванашко Дмитро Миколайович : народився 8 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 50.

Александрук Ірина Миколаївна : народилася 30 жовтня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Шепетівка Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 51.

Нагірняк Костянтин Віталійович : народився 21 березня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Липовець Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Власкова Людмила Сергіївна : народилася 16 сiчня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Борзна Борзнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Чепурних Володимир Михайлович : народився 26 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу оптово-роздрібної торгівлі, ТОВ "Гектар", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 54.

Дідик Анастасія Володимирівна : народилася 2 червня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 55.

Мулєров Дмитро Петрович : народився 21 травня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Промальп-південь", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Вакарашу Людмила Олександрівна : народилася 1 квiтня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Переяслав-Хмельницький Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 57.

Чернявський Сергій Дмитрович : народився 19 жовтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Уніченко Анастасія Ігорівна : народилася 8 серпня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 59.

Беспалов Григорій Олександрович : народився 8 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Газінстал", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 60.

Кирилюк Оксана Василівна : народилася 5 червня 1988 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Іллінці Іллінецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 61.

Болодурін Олександр Володимирович : народився 21 червня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сінема Куб", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 62.

Віхоть Лариса Петрівна : народилася 10 жовтня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер-технолог, ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Буртин Владислав Віталійович : народився 16 червня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ "Шорт.Медіа", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Майдан Міжгірського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Авдошко Наталія Борисівна : народилася 11 вересня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Костюк Андрій Володимирович : народився 8 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Вдовиченко Наталія Ярославівна : народилася 31 березня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, продавець-консультант, ювелірний магазин "В2В", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Гайсин Гайсинського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Кудим Андрій Олександрович : народився 10 травня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, спеціаліст відділу аналітики, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Гринюк Ольга Сергіївна : народилася 3 листопада 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Липовець Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 69.

Надолинський Ярослав Віталійович : народився 14 липня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Жашків Жашківського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Котіна Людмила Василівна : народилася 27 серпня 1958 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з охорони праці, КП "Зеніт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Веденяпін Владислав Володимирович : народився 23 жовтня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер проектів, ТОВ "ВіТіСі Компані", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 72.

Кучеренко Олена Олександрівна : народилася 1 липня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Южанка-14", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 73.

Ільєв Валерій Федорович : народився 24 червня 1949 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, МБФ "Європейський вибір Черкащини", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Субботіна Інна Юріївна : народилася 19 серпня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, газета "Зоря", безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 75.

Галензовський Олексій Анатолійович : народився 18 листопада 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник охорони, ПП "Правозахист – 2", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Майдан-Карачієвецький Віньковецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Жидкова Діана Олексіївна : народилася 18 березня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ронта", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 77.

Копецький Валентин Володимирович : народився 19 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, Хмельницький обласний державний центр експертизи сортів рослин, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Матюша Марія Олександрівна : народилася 13 вересня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчителька початкових класів, ЗНЗ I-III ступенів № 19 м. Чернігів, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 79.

Цінько Олександр Олександрович : народився 21 грудня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, ТОВ "Лотос-Вест", ТОВ "Фахівець", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Велика Марина Іванівна : народилася 17 серпня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Іллінці Іллінецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 81.

Спажук Валерій Валерійович : народився 12 квiтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Городок Городоцького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Чуєва Олена Миколаївна : народилася 22 грудня 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фахівець з обслуговування клієнтів, ТОВ "ЕнЕфЕс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Гайсин Гайсинського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 83.

Двірник Віталій Георгійович : народився 13 квiтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, священник, Українська автокефальна православна церква, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Каднай Любов Сергіївна : народилася 2 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Бровари Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 85.

Чавалах Віталій Володимирович : народився 2 липня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Ярнет", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Ярмолинці Ярмолинецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 86.

Зданович Марина Олександрівна : народилася 9 вересня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Денисенко Роман Юрійович : народився 29 лютого 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник управління продажів корпоративного банкінгу, АБ "УКРГАЗБАНК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 88.

Виноградова Вікторія Едуардівна : народилася 5 жовтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 89.

Бучарський Сергій Володимирович : народився 7 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, обробник виробів, ТОВ "Тозіналі", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Поліщук Ірина Олегівна : народилася 9 лютого 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу правової та договірної роботи, КП "МПРС", безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 91.

Забуга Богдан Сергійович : народився 8 травня 1990 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Батуріна Найля Валентинівна : народилася 16 квiтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу з реклами, ТОВ "АІВОЙС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 93.

Сиротенко Роман Олександрович : народився 12 жовтня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 94.

Кодимська Олена Олександрівна : народилася 16 вересня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер відділу зв’язків з громадськістю, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 95.

Мудрий Олександр Володимирович : народився 21 червня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 96.

Сакало Юлія Віталіївна : народилася 22 квiтня 1994 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу зв’язків з громадськістю, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 97.

Костюченко Олег Миколайович : народився 22 березня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Титан-Глас", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Новомиргород Новомиргородського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 98.

Матвієнко Ольга Анатоліївна : народилася 18 липня 1979 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 99.

Ільєв Андрій Валерійович : народився 18 червня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Костюченко Світлана Василівна : народилася 7 травня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 101.

Кульчицький Віталій Анатолійович : народився 20 лютого 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, токар 4-го розряду, ПАТ "Теофіпольський цукровий завод", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Теофіполь Теофіпольського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Арсенова Анна Андріївна : народилася 9 грудня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, дизайнер, ТОВ "АЙВОІС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 103.

Чуєв Руслан Костянтинович : народився 6 червня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Гайсин Гайсинського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.

Леус Мар’яна Мирославівна : народилася 6 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 105.

Дишлов Олександр Григорович : народився 16 листопада 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прораб, ТОВ "Доравтосервіс – Петропавлівська Борщагівка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Липовець Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Апостол Надія Сергіївна : народилася 15 травня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Липовець Липовецького району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 107.

Санатарчук Сергій Миколайович : народився 6 травня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Черемошне Погребищанського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 108.

Півень Юлія Віталіївна : народилася 8 грудня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Сади Деметри", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Куча Новоушицького району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 109.

Колесніченко Олександр Ігорович : народився 7 липня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу безпеки, ТОВ "Дабл-Ю Нет Телеком ЮА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Бандурко Оксана Олександрівна : народилася 16 березня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Сміла Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 111.

Тертичний Вадим Валерійович : народився 18 грудня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, диспетчер пульту охорони, ТОВ "Коло Друзів", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 112.

Двірник Лариса Володимирівна : народилася 6 жовтня 1966 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 113.

Фесенко Микола Георгійович : народився 12 вересня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Агентство системного усунення ризиків", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 114.

Кулаженко Оксана Павлівна : народилася 26 липня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, помічник вихователя, Черкаський дошкільний навчальний заклад № 7, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 115.

Грищук Андрій Григорович : народився 28 березня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, охоронець, ТОВ "Коло друзів", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Остроушко Світлана Василівна : народилася 21 квiтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, працівник, комунальне підприємство "Соснівська служба утримання будинків", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 117.

Бондаренко Сергій Ігоревич : народився 28 червня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ТОВ "ВАЛ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Перевізник Лариса Іванівна : народилася 18 березня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, розливальник стерильних розчинів, ТОВ "Юрія-фарм", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 119.

Назаренко Валентин Олексійович : народився 2 жовтня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор кафедри маркшейдерії, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Попович Оксана Петрівна : народилася 26 сiчня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адміністратор-офіс менеджер, ТОВ "Тріумф-опт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 121.

Неживов Федір Федорович : народився 25 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний інженер, ДП "КБ "Південне" ім. М.К. Янгеля", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Сіргінава Тетяна Володимирівна : народилася 23 травня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 123.

Снісар Євгеній Анатолійович : народився 25 березня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 124.

Черевко Надія Анатоліївна : народилася 2 червня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вихователь, Черкаський дошкільний навчальний заклад № 29, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 125.

Чорний Юрій Олегович : народився 13 лютого 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, продавець-консультант, ФОП Вовк О.О., член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Іллінці Іллінецького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Шемчук Алла Василівна : народилася 21 грудня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, державний виконавець, Соснівський відділ державної виконавчої служби міста Черкаси ГТУЮ у Черкаській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 127.

Рижков Віталій Олегович : народився 16 березня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер відділення працевлаштування, БО "БФ "КАРІТАС ДОНЕЦЬК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Федина Тетяна Юріївна : народилася 20 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 129.

Федина Сергій Миколайович : народився 25 квiтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 130.

Коновалова Ольга Миколаївна : народилася 29 грудня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, розважально-лінгвістичний центр "Грейб лангвіч", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Кривітченко Олег Вікторович : народився 25 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Заяць Євгенія Вікторівна : народилася 27 травня 1998 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Конотоп Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 133.

Баюрчак Назарій Володимирович : народився 19 березня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, аспірант, ДВНЗ ПНУ ім. В. Стефаника, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 134.

Штепа Михайло Володимирович : народився 21 листопада 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник служби безпеки, ДПМНПО "Медбуд", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Головко Олексій Володимирович : народився 11 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 136.

Остапейко Сергій Васильович : народився 28 серпня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, ОСББ "Нікастар 4ж", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 137.

Чернявський Валерій Валерійович : народився 30 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора з наукової роботи, МОКМ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Шамраєв Віталій Володимирович : народився 20 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 139.

Яценко Юрій Вікторович : народився 3 лютого 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, торговий представник, ТОВ "Ківіт плюс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Бальцій Юрій Юрійович : народився 28 квiтня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри конституційного права, Національний університет "Одеська юридична академія", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Чорноморськ Одеської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 141.

Коротенко Андрій Сергійович : народився 5 квiтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Обод Юрій Андрійович : народився 11 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 143.

Міго Віктор Миколайович : народився 5 травня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Торговий дім "Палладіум", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в смт Комишани міста Херсона, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Кравченко Олександр Іванович : народився 10 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 145.

Турчин Віталій Віталійович : народився 28 липня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Маліченко Владислав Юрійович : народився 1 вересня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Рембецький Андрій Валентинович : народився 25 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інструктор з фітнесу, спортивний клуб "Лео", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 148.

Ващук Віктор Володимирович : народився 14 липня 1979 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасовий виконувач обов’язків директора, ТОВ "Арбалет", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Старокостянтинів Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Замойський Віталій Михайлович : народився 1 березня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 150.

Побережний Богдан Олегович : народився 30 травня 1996 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Жураковський Іван Олександрович : народився 29 червня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 152.

Нагожук Володимир Васильович : народився 20 квiтня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в селі Валява Городищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 153.

Поляков Андрій Вікторович : народився 2 березня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, рибалка, державне підприємство "Акваресурси", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Социальная справедливость", проживає в місті Черкасах, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.