Слуга народа может получить половину мест в парламенте – опрос

Согласно результатам исследований группы Рейтинг, в парламент попадут пять политсил.
Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса по электоральным предпочтениям населения, проведенного с 13 по 23 июня по заказу Международного республиканского института показало такие позиции политических сил.
Как сообщают социологи группы Рейтинг, в июне за парламентскую партию Слуга народа были готовы отдать свои голоса половина опрошенных.
- Слуга народа – 50%;
- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12%;
- Голос – 8%;
- Европейская солидарность – 7%;
- Батькивщина – 6%;
- Сила и честь – 4%;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 2%;
- Оппозиционный блок – 2%;
- Свобода – 2%;
- Украинская стратегия – 2%;
- Гражданская позиция – 1%;
- Самопомич – 1%.
Респонденты утверждают, что среди новых партий наиболее популярной стала партия Святослава Вакарчука Голос.
58% опрошенных ждут от партии изменений, а для 23% важна стабильность.
На избирательные участки намерены обязательно прийти 65% опрошенных, еще 18% скорее всего примут участие в выборах.
Всего Рейтинг опросил 2400 избирателей Украины. Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.
Напомним, судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.