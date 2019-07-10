Слуга народа может получить половину мест в парламенте – опрос

В Верховную Раду проходят пять партий, лидирует политсила Владимира Зеленского / УНИАН

Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса по электоральным предпочтениям населения, проведенного с 13 по 23 июня по заказу Международного республиканского института показало такие позиции политических сил.

Как сообщают социологи группы Рейтинг, в июне за парламентскую партию Слуга народа были готовы отдать свои голоса половина опрошенных.

- Слуга народа – 50%;

- Оппозиционная платформа – За жизнь – 12%;

- Голос – 8%;

- Европейская солидарность – 7%;

- Батькивщина – 6%;

- Сила и честь – 4%;

- Радикальная партия Олега Ляшко – 2%;

- Оппозиционный блок – 2%;

- Свобода – 2%;

- Украинская стратегия – 2%;

- Гражданская позиция – 1%;

- Самопомич – 1%.

Респонденты утверждают, что среди новых партий наиболее популярной стала партия Святослава Вакарчука Голос.

58% опрошенных ждут от партии изменений, а для 23% важна стабильность.

На избирательные участки намерены обязательно прийти 65% опрошенных, еще 18% скорее всего примут участие в выборах.

Всего Рейтинг опросил 2400 избирателей Украины. Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов – 61.8%.

Напомним, судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.