Борьба за премьерское кресло: украинцы назвали своих фаворитов – опрос

Из опрошенных 37,6% не смогли или отказались ответить на данный вопрос.
Судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.
Как сообщает КМИС, за этих политиков отдали свои голоса 12,8% и 12,3% респондентов соответственно.
На третьем месте с 9,6% оказался Владимир Гройсман, а на четвертом – Игорь Смешко с 7,7%.
В то же время 37,6% не смогли или отказались ответить на данный вопрос.
Опрос проходил с 25 июня по 7 июля во всех регионах (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса).
Согласно предыдущему опросу КМИС, украинцы хотели видеть на посту премьер-министра Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.
Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, тройка фаворитов выглядит также, но голоса распределились несколько иначе:
- Бойко – 13%;
- Тимошенко – 11%;
- Гройсман – 10%.
Как сообщалось, согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, партия Голос в Раду не проходит. Ее готовы поддержать поддержать на избирательных участках не более 4,4% респондентов.
Лидирует в рейтинге электоральных предпочтений президентская партия Слуга народа – за нее собираются проголосовать 45,5% респондентов.
Выборы в Верховную Раду 2019
20 мая на торжественном заседании Верховной Рады прошла инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск парламента.
На следующий день — 21 мая — Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс внеочередных парламентских выборов.