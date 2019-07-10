Борьба за премьерское кресло: украинцы назвали своих фаворитов – опрос

Борьба за премьерское кресло: украинцы назвали своих фаворитов / © colourbox

Судя по данным соцопрос Киевского международного института социологии, больше всего в кресле премьера после досрочных выборов в Раду украинцы желают видеть Юрия Бойко и Юлию Тимошенко.

Как сообщает КМИС, за этих политиков отдали свои голоса 12,8% и 12,3% респондентов соответственно.

На третьем месте с 9,6% оказался Владимир Гройсман, а на четвертом – Игорь Смешко с 7,7%.

Премьер-министр Украины – опрос КМИС выявил фаворитов

В то же время 37,6% не смогли или отказались ответить на данный вопрос.

Опрос проходил с 25 июня по 7 июля во всех регионах (кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

Согласно предыдущему опросу КМИС, украинцы хотели видеть на посту премьер-министра Юрия Бойко, Юлию Тимошенко и лидера партии Сила и честь Игоря Смешко.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, тройка фаворитов выглядит также, но голоса распределились несколько иначе:

Бойко – 13%;

Тимошенко – 11%;

Гройсман – 10%.

Как сообщалось, согласно свежему опросу Киевского международного института социологии, партия Голос в Раду не проходит. Ее готовы поддержать поддержать на избирательных участках не более 4,4% респондентов.

Лидирует в рейтинге электоральных предпочтений президентская партия Слуга народа – за нее собираются проголосовать 45,5% респондентов.