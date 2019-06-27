На манеже все те же: социологи выяснили, кого украинцы хотят в премьеры

Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман / korrespondent.net

55% украинцев хотят, чтобы премьер-министром стал политик с большим опытом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Остальные 35% респондентов полагают, что премьер-министром должен стать политик-неофит – даже если у него нет опыта госуправления.

Среди вероятных кандидатов предпочтения украинцев распределились следующим образом:

1) Юрий Бойко (13%);

2) Юлия Тимошенко (11%);

3) Владимир Гройсман (10%).

Напомним, ранее узнавали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера, сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС). До этого социологи установили, сколько украинцев довольны работой Владимира Зеленского на посту президента.



