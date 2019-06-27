На манеже все те же: социологи выяснили, кого украинцы хотят в премьеры

Собственно, каких-то сверхнеожиданный кандидатур украинцы социологам не назвали.
55% украинцев хотят, чтобы премьер-министром стал политик с большим опытом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.
Остальные 35% респондентов полагают, что премьер-министром должен стать политик-неофит – даже если у него нет опыта госуправления.
Среди вероятных кандидатов предпочтения украинцев распределились следующим образом:
1) Юрий Бойко (13%);
2) Юлия Тимошенко (11%);
3) Владимир Гройсман (10%).
Напомним, ранее узнавали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера, сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС). До этого социологи установили, сколько украинцев довольны работой Владимира Зеленского на посту президента.