Слуга народа на коне и провал Вакарчука - предвыборный опрос в Раду

Святослав Вакарчук / УНИАН

На грядущих 21 июня досрочных выборах в украинский парламент, уже девятого созыва, имеют шансы преодолеть пятипроцентный барьер четыре политических силы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Безоговорочным лидером парламентской предвыборной гонки является президентская партия Слуга народа – ее собираются поддержать голосом 45,5% респондентов.

На втором месте расположилась Оппозиционная платформа "За жизнь", которую поддержали 14,1% опрошенных. За Европейскую солидарность во главе с Петром Порошенко готовы проголосовать 9,2% опрошенных, а за партию Батькивщина — 6,2%.

Читайте такжеСоциологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в РадуДалее, согласно опросу КМИС, партия Голос во главе со Святославом Вакарчуком в Раду девятого созыва не проходит. За нее собрались голосовать не более 4,4% опрошенных.

За партию Сила и честь во главе с Игорем Смешко отдали бы голос 4,1% респондентов, за Оппозиционный блок — 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко — 2,4%, за Украинскую стратегию Владимира Гройсмана — 2,3%, за партию Гражданская позиция во главе с Анатолией Гриценко — 1,8%.

Напомним, ранее социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера. До этого социологический опрос показал, что проходной барьер в Раду преодолевают только четыре партии.