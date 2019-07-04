Партия Зеленского остается лидером парламентской гонки – опрос

Слуга народа лидерует в парламентской гонке

Партию Слуга народа готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями на внеочередных парламентских выборах.

Согласно результатам опроса, проведенного группой Рейтинг, среди лидеров парламентской гонки Оппозиционная платформа — За жизнь (13,4%) и партия Европейская Солидарность (8,3%).

Социологи подчеркнули, что согласно опросу в следующий парламент попадают: Голос (7,2%), а также Батькивщина (7,2%).

В Рейтинге также назвали политические силы, которые не дотягивают до преодоления проходного барьера: Силу и честь готовы поддержать 3,8%, Оппозиционный блок — 3,1%, Украинскую стратегию Гройсмана — 2,8%, Гражданскую позицию и Радикальную партию — по 2,4%, ВО Свобода — 2,3%.

Отметим, что месяц назад, по результатам опроса группы Рейтинг, Слуга народа набирала 48,2%, Оппозиционная платформа – За жизнь – 10,7%, Европейская Солидарность – 7,8%, Батькивщина – 6,9%, партия Голос – 5,6%.

Читайте такжеТри недели до выборов: что будет с рейтингом Слуги народаПри этом, по сравнению с предыдущим опросом Рейтинга, численный состав фракций будущего парламента на сегодня выглядит так:

Слуга народа: 121 депутат (месяц назад – 137 депутатов);

Оппоплатформа: 38 (30);

ЕС Порошенко: 24 (22);

Голос: 21 (16);

Батькивщина: 21 (20).

Опрос проводился с 29 июня по 3 июля 2019 года, среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Результаты опроса Рейтинга 29 июня по 3 июля 2019 года / ratinggroup.ua

Напомним, по результатам всеукраинского социологического исследования, проведенного исследовательской компанией Active Group, безусловным лидером симпатий избирателей остается партия Слуга народа.