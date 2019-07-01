Выше неба и ниже плинтуса: Слуга народа ускакала еще дальше, а Голос просел

Владимир Зеленский на съезде Слуги Народа / Reuters

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 7 июля, то рейтинг бы президентской политсилы Слуга народа и Оппоблока – еще бы сильнее выросли, а рейтинги платформы За жизнь и Голос – снизились бы.

Об это свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками социологической компании Edison Research (США) − по поводу отслеживания электоральных настроения украинцев.

Президентская партия Слуга народа поднялась в рейтинге на три пункта, и сейчас получила бы 43,5% голосов. Платформа За жизнь потеряла 2%; поддержка же политсилы Петра Порошенко Европейская солидарность сейчас растет и имеет 9,5 процентов. Сильнее всего в рейтинге просел Голос (-2,5%). Оппозиционный блок имеет 4,5% голосов. Кроме того, согласно рейтингам, не все шансы попасть в парламент растеряла и Радикальная партия во главе с Олегом Ляшко.

Напомним, ранее социологи узнали из КМИС, кого украинцы желают видеть в кресле премьер-министра. Позднее результаты социологического исследования, проведенного компанией Active Group, к проходному барьеру в Раду приблизились несколько новых партий.

