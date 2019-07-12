Выборы 2019: полный список партии Партия Шария

Парламентские выборы 2019 пройдут 21 июля.
На досрочных парламентских выборах в Украине 2019 21 июля будут баллотироваться 22 партии. Под 17 номером в бюллетене избиратели увидят политсилу Партия Шария.
Выборы пройдут по смешанной системе: половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая же половина – по мажоритарным округам.
Так выглядит список депутатов от политпартии Партия Шария:
Шарій Анатолій Анатолійович (вибув) : народився 20 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.
Бондаренко Ольга Олексіївна : народилася 25 березня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.
Бєлоглазова Антоніна Олександрівна : народилася 24 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.
Уллах Павло Ехсанович : народився 6 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.
Євтухов Євгеній Анатолійович : народився 28 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сенд Рекордз", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.
Мамчур Іван Олександрович : народився 14 березня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.
Талабіра Артур Русланович : народився 8 сiчня 1998 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, телеканал "НАШ" (ТОВ "Наша Прага"), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.
Гладенький Микола Іванович : народився 1 листопада 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.
Бутенко Дмитро Ігорович : народився 12 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.
Катеринчик Роман Олегович : народився 3 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.
Гузенко Тетяна Олександрівна : народилася 11 жовтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11.
Погрібна Тетяна Олександрівна : народилася 20 листопада 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Мікрозайм Центр", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 12.
Бринза Наталія Володимирівна : народилася 17 сiчня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.
Гордієнко Наталія Іванівна : народилася 11 жовтня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПП "ТОРГОПТ", безпартійнa, проживає в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.
Зіневич Павло Олексійович : народився 27 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ ПС-ІНВЕСТ, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.
Загревський Валерій Борисович : народився 12 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.
Жук Сергій Миколайович : народився 20 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сучасні технічні рішення та технології", безпартійний, проживає в селі Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.
Бірченко Денис Олександрович : народився 3 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.
Журбенко Артур Володимирович : народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник відділу транспортної логістики, ТОВ "Компанія Люкс Партнер", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.
Ніколайчук Геннадій Геннадійович : народився 31 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник групи міжнародних зв’язків, Центральний спортивний клуб Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.
Виноградова Аліса Миколаївна : народилася 6 сiчня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КЕПІТАЛ КЛАБ", безпартійнa, проживає в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.
Любецький Андрій Вікторович : народився 26 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЮТА-2", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.
Дудік Євген Олександрович : народився 15 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.
Шумейко Пелагея Андріївна : народилася 17 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, терапевт, КУ "Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер" Запорізької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.
Лагошний Андрій Анатолійович : народився 29 листопада 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.
Тук Олександр Олександрович : народився 26 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.
Суділовська Марія Володимирівна : народилася 13 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Селище Баришівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.
Лєвєнтов Олександр Володимирович : народився 13 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Лоер Консалтинг Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.
Осовський Максим Вікторович : народився 9 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.
Дорошенко Михайло Юрійович : народився 11 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.
Кучер Дмитро Юрійович : народився 3 листопада 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, журналіст, ТОВ "ЙОД.МЕДІА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.
Выборы 2019: партии Украины, которые будут участвовать
На внеочередные выборы-2019 21 июля пойдут более двадцати партий.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партии для участия в выборах в Верховную Раду.
Располагаться в бюллетене партии будут в таком порядке и под следующими номерами:
1. Оппозиционный блок;
Лидер партии: Борис Колесников
Первая пятерка: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко.
2. Сила и честь;
Лидер партии: Игорь Смешко.
Первая пятерка: Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко, Владимир Замана.
3. Всеукраинское объединение Батькивщина;
Лидер партии: Юлия Тимошенко
Первая пятерка: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.
4. Патриот;
Лидер партии: Михаил Голомша
Первая пятерка: Михаил Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул.
5. Сила людей;
Лидер партии: Александр Солонтай
Первая пятерка: Александр Солонтай, Светлана Сова, Остап Еднак, Ольга Омельчук, Денис Тарасов.
6. Оппозиционная платформа - За жизнь;
Лидеры партии: Юрий Бойко и Виктор Медведчук.
Первая пятерка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук.
7. Партия зеленых Украины;
Лидер партии: Виталий Кононов
Первая пятерка: Татьяна Бодун, Виталий Кононов, Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко.
8. Всеукраинское объединение Факел;
Лидер партии: Татьяна Однорог
Первая пятерка: Татьяна Однорог, Александр Крамар, Александр Гончаров, Ольга Евчук, Наталья Милко.
9. Объединение Самопомич;
Лидер партии: Андрей Садовый
Первая пятерка: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бидняк, Сыроид.
10. Европейская солидарность;
Лидер партии: Петр Порошенко
Первая пятерка: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина.
11. Украинская стратегия Гройсмана;
Лидер партии: Владимир Гройсман
Первая пятерка: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джапарова, Евгений Нищук.
12. Громадянська позиция;
Лидер партии: Анатолий Гриценко
Первая пятерка: Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева.
13. Социальная справедливость;
Лидер партии: Алла Шлапак
Первая пятерка: Алла Шлапак, Александр Дичек, Снежана Сорока, Святослав Сирота, Юлия Сергеева.
14. Слуга народа;
Лидер партии: Дмитрий Разумков
Первая пятерка: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко.
15. Сила права;
Лидер партии: Андрей Сенченко
Первая пятерка: Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Черноусько, Анатолий Полях.
16. Радикальная партия Олега Ляшко;
Лидер партии: Олег Ляшко
Первая пятерка: Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Иван Савка, Инга Маковецкая.
17. Партия Шария;
Лидер партии: Анатолий Шарий (не допущен к участию в выборах)
Первая пятерка: Ольга Бондаренко, Антонина Белоглазова, Павел Уллах, Евгений Евтухов, Иван Мамчур
18. Голос;
Лидер партии: Святослав Вакарчук
Первая пятерка: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова.
19. Политическая партия Незалежнисть;
Лидер партии: Анатолий Могилев
Первая пятерка: Анатолий Могилев, Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Василий Фаринник, Сергей Черных.
20. Аграрная партия Украины;
Лидер партии: Михаил Поплавский
Первая пятерка: Михаил Поплавский, Лилия Бортич, Денис Марчук, Анна Мадей, Владимир Шушкевич.
21. Всеукраинское объединение Свобода;
Лидер партии: Олег Тягнибок
Первая пятерка: Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Руслан Кошулинский.
22. Рух новых сил Михаила Саакашвили.
Лидер партии: Михаил Саакашвили
Первая пятерка: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Анна Соломатина, Владимир Лановой.