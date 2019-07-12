Выборы 2019: полный список партии Партия Шария

12 июля 2019, 03:41

Парламентские выборы 2019 пройдут 21 июля.

Выборы
Выборы 2019 / УНИАН

На досрочных парламентских выборах в Украине 2019 21 июля будут баллотироваться 22 партии. Под 17 номером в бюллетене избиратели увидят политсилу Партия Шария.

Выборы пройдут по смешанной системе: половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая же половина – по мажоритарным округам.

Так выглядит список депутатов от политпартии Партия Шария:

Шарій Анатолій Анатолійович (вибув) : народився 20 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Бондаренко Ольга Олексіївна : народилася 25 березня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 2.

Бєлоглазова Антоніна Олександрівна : народилася 24 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 3.

Уллах Павло Ехсанович : народився 6 серпня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 4.

Євтухов Євгеній Анатолійович : народився 28 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сенд Рекордз", безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Мамчур Іван Олександрович : народився 14 березня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в селі Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Талабіра Артур Русланович : народився 8 сiчня 1998 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, журналіст, телеканал "НАШ" (ТОВ "Наша Прага"), безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Гладенький Микола Іванович : народився 1 листопада 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Бутенко Дмитро Ігорович : народився 12 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 9.

Катеринчик Роман Олегович : народився 3 грудня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Гузенко Тетяна Олександрівна : народилася 11 жовтня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 11.

Погрібна Тетяна Олександрівна : народилася 20 листопада 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Мікрозайм Центр", безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 12.

Бринза Наталія Володимирівна : народилася 17 сiчня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Артджокер диджитал", безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Гордієнко Наталія Іванівна : народилася 11 жовтня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, комерційний директор, ПП "ТОРГОПТ", безпартійнa, проживає в смт Мала Данилівка Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 14.

Зіневич Павло Олексійович : народився 27 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрист, ТОВ ПС-ІНВЕСТ, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Загревський Валерій Борисович : народився 12 сiчня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Жук Сергій Миколайович : народився 20 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Сучасні технічні рішення та технології", безпартійний, проживає в селі Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Бірченко Денис Олександрович : народився 3 червня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Журбенко Артур Володимирович : народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, керівник відділу транспортної логістики, ТОВ "Компанія Люкс Партнер", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Ніколайчук Геннадій Геннадійович : народився 31 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник групи міжнародних зв’язків, Центральний спортивний клуб Збройних Сил України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 20.

Виноградова Аліса Миколаївна : народилася 6 сiчня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "КЕПІТАЛ КЛАБ", безпартійнa, проживає в селі Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 21.

Любецький Андрій Вікторович : народився 26 листопада 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЮТА-2", безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Дудік Євген Олександрович : народився 15 березня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Шумейко Пелагея Андріївна : народилася 17 листопада 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, терапевт, КУ "Запорізький обласний клінічний наркологічний диспансер" Запорізької обласної ради, безпартійнa, проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 24.

Лагошний Андрій Анатолійович : народився 29 листопада 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Тук Олександр Олександрович : народився 26 листопада 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Рівному, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Суділовська Марія Володимирівна : народилася 13 квiтня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в селі Селище Баришівського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 27.

Лєвєнтов Олександр Володимирович : народився 13 сiчня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Лоер Консалтинг Груп", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Осовський Максим Вікторович : народився 9 червня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 29.

Дорошенко Михайло Юрійович : народився 11 червня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Кучер Дмитро Юрійович : народився 3 листопада 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, журналіст, ТОВ "ЙОД.МЕДІА", безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 31.

Выборы 2019: партии Украины, которые будут участвовать

На внеочередные выборы-2019 21 июля пойдут более двадцати партий. 

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партии для участия в выборах в Верховную Раду. 

Располагаться в бюллетене партии будут в таком порядке и под следующими номерами:

1. Оппозиционный блок;

Лидер партии: Борис Колесников

Первая пятерка: Евгений Мураев, Александр Вилкул, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов, Вадим Бойченко.

2. Сила и честь;

Лидер партии: Игорь Смешко.

Первая пятерка: Игорь Смешко, Елена Сотник, Рефат Чубаров, Иван Мирошниченко, Владимир Замана.

3. Всеукраинское объединение Батькивщина;

Лидер партии: Юлия Тимошенко

Первая пятерка: Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев, Елена Кондратюк.

4. Патриот;

Лидер партии: Михаил Голомша

Первая пятерка: Михаил Голомша, Николай Сирый, Георгий Филипчук, Александр Журавчак, Иван Бобул.

5. Сила людей;

Лидер партии: Александр Солонтай

Первая пятерка: Александр Солонтай, Светлана Сова, Остап Еднак, Ольга Омельчук, Денис Тарасов.

6. Оппозиционная платформа - За жизнь;

Лидеры партии: Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Первая пятерка: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук.

7. Партия зеленых Украины;

Лидер партии: Виталий Кононов

Первая пятерка: Татьяна Бодун, Виталий Кононов, Сергей Луговик, Александр Зискин, Элеонора Крупко.

8. Всеукраинское объединение Факел;

Лидер партии: Татьяна Однорог

Первая пятерка: Татьяна Однорог, Александр Крамар, Александр Гончаров, Ольга Евчук, Наталья Милко.

9. Объединение Самопомич;

Лидер партии: Андрей Садовый

Первая пятерка: Андрей Садовый, Ольга Квасницкая, Александра Дрик, Татьяна Бидняк, Сыроид.

10. Европейская солидарность;

Лидер партии: Петр Порошенко

Первая пятерка: Петр Порошенко, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина.

11. Украинская стратегия Гройсмана;

Лидер партии: Владимир Гройсман

Первая пятерка: Владимир Гройсман, Лилия Гриневич, Александр Саенко, Эмине Джапарова, Евгений Нищук.

12. Громадянська позиция;

Лидер партии: Анатолий Гриценко

Первая пятерка: Анатолий Гриценко, Дмитрий Добродомов, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Марина Соловьева.

13. Социальная справедливость;

Лидер партии: Алла Шлапак

Первая пятерка: Алла Шлапак, Александр Дичек, Снежана Сорока, Святослав Сирота, Юлия Сергеева.

14. Слуга народа;

Лидер партии: Дмитрий Разумков

Первая пятерка: Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Ирина Венедиктова, Давид Арахамия, Галина Янченко.

15. Сила права;

Лидер партии: Андрей Сенченко

Первая пятерка: Андрей Сенченко, Александр Данилюк, Владимир Василенко, Юлия Черноусько, Анатолий Полях.

16. Радикальная партия Олега Ляшко;

Лидер партии: Олег Ляшко

Первая пятерка: Олег Ляшко, Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, Иван Савка, Инга Маковецкая.

17. Партия Шария;

Лидер партии: Анатолий Шарий (не допущен к участию в выборах)

Первая пятерка: Ольга Бондаренко, Антонина Белоглазова, Павел Уллах, Евгений Евтухов, Иван Мамчур

18. Голос;

Лидер партии: Святослав Вакарчук

Первая пятерка: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова.

19. Политическая партия Незалежнисть;

Лидер партии: Анатолий Могилев

Первая пятерка: Анатолий Могилев, Иван Ступак, Татьяна Зюбанова, Василий Фаринник, Сергей Черных.

20. Аграрная партия Украины;

Лидер партии: Михаил Поплавский

Первая пятерка: Михаил Поплавский, Лилия Бортич, Денис Марчук, Анна Мадей, Владимир Шушкевич.

21. Всеукраинское объединение Свобода;

Лидер партии: Олег Тягнибок

Первая пятерка: Олег Тягнибок, Андрей Билецкий, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Руслан Кошулинский.

22. Рух новых сил Михаила Саакашвили.

Лидер партии: Михаил Саакашвили

Первая пятерка: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Анна Соломатина, Владимир Лановой.

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