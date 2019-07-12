Выборы 2019: полный список партии Радикальная партия Олега Ляшко

Выборы-2019 / УНИАН

На досрочных парламентских выборах в Украине 2019 21 июля будут баллотироваться 22 партии. Под 16 номером в бюллетене избиратели увидят политсилу Радикальная партия Олега Ляшко.

Выборы пройдут по смешанной системе: половина состава Верховной Рады будет избрана по партийным спискам, вторая же половина – по мажоритарным округам.

Так выглядит список депутатов от политпартии Радикальная партия Олега Ляшко:

Ляшко Олег Валерійович : народився 3 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 1.

Галасюк Віктор Валерійович : народився 28 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 2.

Лозовой Андрій Сергійович : народився 3 червня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 3.

Маковецька Інга Степанівна : народилася 10 квiтня 1974 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Чернівецька обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 4.

Савка Іван Іванович : народився 29 лютого 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5.

Авер’янов Олег В’ячеславович : народився 9 жовтня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АВ Індастріал груп", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 6.

Скуратовський Сергій Іванович : народився 4 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 7.

Лінько Дмитро Володимирович : народився 14 липня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 8.

Кошелєва Альона Володимирівна : народилася 14 липня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Харкові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 9.

Вовк Віктор Іванович : народився 20 травня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 10.

Ленський Олексій Олексійович : народився 25 лютого 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 11.

Логвинський Георгій Володимирович : народився 3 серпня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 12.

Заружко Валерія Леонідівна : народилася 2 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 13.

Купрієнко Олег Васильович : народився 18 серпня 1964 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 14.

Силантьєв Денис Олегович : народився 3 жовтня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 15.

Амельченко Василь Васильович : народився 28 листопада 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 16.

Кравценюк Володимир Миколайович : народився 23 лютого 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, генеральний директор, ТОВ "Одісей 2012", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Копачівка Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 17.

Свисталюк Сергій Анатолійович : народився 1 лютого 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Рівненська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 18.

Качур Олександр Вікторович : народився 22 листопада 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Немирів Немирівського району Вінницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 19.

Зеленко Тетяна Іванівна : народилася 11 березня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник керівника виконавчого апарату, Хмельницька обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 20.

Крамаренко Сергій Михайлович : народився 7 травня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Житомирська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 21.

Гриценко Сергій Петрович : народився 26 червня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Олександрійська міська рада Кіровоградської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Олександрія Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 22.

Кириченко Олексій Миколайович : народився 16 березня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 23.

Лашин Олександр Валерійович : народився 2 березня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "АРКАДА-ЛОГІСТИК", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 24.

Гулак Олександр Миколайович : народився 6 жовтня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Макарів Макарівського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 25.

Кочармін Олексій Олексійович : народився 3 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник Секретаріату, депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка у Верховній Раді України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 26.

Відмиш Євген Аркадійович : народився 15 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 27.

Криворучко Ігор Олегович : народився 25 жовтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець тренінгового центру, департамент по роботі з персоналом, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Васильків Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 28.

Головко Тетяна Іванівна : народилася 22 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Сумська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Ромни Сумської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 29.

Полудень Іван Іванович : народився 16 жовтня 1951 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник відділу будівництва "Ладижинський ЗБВ", департамент будівництва "Вінницький бройлер" ПРАТ "Миронівський хлібопродукт", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Геронимівка Черкаського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 30.

Сметана Тетяна Володимирівна : народилася 14 березня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу тренінгового центру, департамент по роботі з персоналом, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 31.

Руденко Валентина Степанівна : народилася 7 грудня 1957 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник Групи помічників Президентів України, строк повноважень яких закінчився – патронатна служба, Державне управління справами, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 32.

Яциковська Оксана Богданівна : народилася 17 травня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "РАДІО БОНУС", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Біла Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 33.

Шубець Володимир Омелянович : народився 28 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТРК Мукачево "М-Студіо", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Мукачево Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 34.

Федун Юрій Степанович : народився 8 квiтня 1962 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний фахівець відділу проектів, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 35.

Стариченко Микола Анатолійович : народився 2 липня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Київська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Узин Білоцерківського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 36.

Місюренко Євгеній Валерійович : народився 26 вересня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, адвокатське об’єднання "УКРАЇНА ЗАКОН ПРАВО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 37.

Яковлєва Вероніка Павлівна : народилася 8 вересня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 38.

Каліш Роман Віталійович : народився 26 лютого 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 39.

Токарчук Олександр Йосипович : народився 19 травня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Центральна рада Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної фіскальної служби України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 40.

Скворцов Віталій Олександрович : народився 8 серпня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 41.

Волошко Василь Євгенович : народився 22 березня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Сосниця Сосницького району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 42.

Мазур Юрій Миколайович : народився 11 грудня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, мале приватне підприємство – фірма "Тріал", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 43.

Іванов Роман Анатолійович : народився 25 вересня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Херсонська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 44.

Кривченко Тетяна Миколаївна : народилася 10 березня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Івано-Франківська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Чукалівка Тисменицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 45.

Гайдабура Світлана Борисівна : народилася 19 лютого 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Гадяч Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 46.

Матяш Руслан Анатолійович : народився 27 грудня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець з управління проектами, відділ управління проектів Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 47.

Баженов Сергій Владиславович : народився 4 березня 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 48.

Брик Сергій Сергійович : народився 9 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, бухгалтер, ФОП АРТЕМЕНКО А.В., член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 49.

Самсонова Аліна Вікторівна : народилася 13 вересня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець тренінгового центру, департамент по роботі з персоналом, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 50.

Санасарян Рафаел Рафаелович : народився 21 сiчня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Євротехніка-2007", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 51.

Прокопчук Віктор Миколайович : народився 11 квiтня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Дубище Рожищенського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 52.

Данілкова Анастасія Юріївна : народилася 17 червня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, Хмельницький національний університет, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 53.

Войцех Юлія Миколаївна : народилася 25 лютого 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу Чернівецької територіальної організації Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернівцях, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 54.

Шимко Павло Миколайович : народився 30 сiчня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Бахмацький міський голова, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 55.

Семчук Юрій Анатолійович : народився 25 квiтня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Волинська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 56.

Розмазнін Олександр Петрович : народився 5 червня 1954 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач кафедри гуманітарних та соціально-економічних наук, Військова академія (м. Одеса), член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 57.

Дехтярук Олександр Миколайович : народився 17 грудня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, КП "Буртинський завод вогнетривів", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Полонне Полонського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 58.

Величко Дмитрій Миколайович : народився 24 березня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "ЕКОХУСТ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 59.

Осіковська Наталія Сергіївна : народилася 25 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Адріатіка", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 60.

Копачевський Віктор Іванович : народився 31 жовтня 1952 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Прилуки Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 61.

Сидоренко Дар’я Олександрівна : народилася 22 березня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Сумська територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сумах, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 62.

Довгоп’ят Яна Валеріївна : народилася 29 жовтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст, Київська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Вишгород Вишгородського району Київської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 63.

Парфьонов Юрій Олександрович : народився 12 жовтня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "РАТ УКРАЇНА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 64.

Руденко Ганна Володимирівна : народилася 10 грудня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник організаційного відділу, Луганська територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 65.

Хавило Анатолій Петрович : народився 14 квiтня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова постійної комісії з питань фінансів та бюджету, Чернігівська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Борзна Борзнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 66.

Ромака Людмила Олексіївна : народилася 11 лютого 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, завідувач, Борзнянський відділ медицини катастроф Чернігівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Борзна Борзнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 67.

Прокопенко Микола Іванович : народився 24 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 68.

Хажанець Віталій Олексійович : народився 25 липня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Варвинська районна рада Чернігівської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 69.

Леоненко Василь Миколайович : народився 26 грудня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, директор, Березнянський міський будинок культури, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Березна Менського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 70.

Колос Валентина Григорівна : народилася 12 березня 1954 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Ічнянська міська рада Чернігівської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Ічня Ічнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 71.

Воронко Тетяна Данилівна : народилася 5 вересня 1967 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Березне Березнівського району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 72.

Гольцов Леонід Петрович : народився 25 грудня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, координатор із суспільно-політичних питань, Чернівецька територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Заставна Заставнівського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 73.

Угляниця Григорій Миколайович : народився 17 вересня 1975 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Лубенська районна рада Полтавської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Вищий Булатець Лубенського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 74.

Колесник Валерій Дмитрович : народився 21 сiчня 1950 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ОСББ "П’ятихатки 44/66" м. Кропивницький, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кропивницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 75.

Рабош Володимир Олексійович : народився 11 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, голова, ГО Олевська МО ВФСТ "Колос", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Кишин Олевського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 76.

Пальчик Сергій Дмитрович : народився 20 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Заря Нікольського району Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 77.

Сокур Микола Миколайович : народився 5 липня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "МістоБудТрейд", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 78.

Потеряйко Вадим Юрійович : народився 10 сiчня 1997 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець тренінгового центру, департамент по роботі з персоналом, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Обухів Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 79.

Кочетков Олександр Володимирович : народився 25 травня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, фермерське господарство "Качани", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 80.

Гейло Ігор Вікторович : народився 27 вересня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, методист, Київський обласний центр олімпійської підготовки в смт Терезине, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Біла Церква Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 81.

Замирайло Володимир Миколайович : народився 4 листопада 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Богуславська районна рада Київської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Богуслав Богуславського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 82.

Азізов Рустам Расулджанович : народився 1 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Шевченківська районна у місті Полтава рада, безпартійний, проживає в місті Полтаві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 83.

Корицький Ярослав Броніславович : народився 26 серпня 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, співвласник, ТОВ "Полонія АФ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Гатне Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 84.

Душко Володимир Вікторович : народився 15 липня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 85.

Веселкова Галина Петрівна : народилася 30 травня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Шепетівка-Компані", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Шепетівка Шепетівського району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 86.

Троценко Ольга Анатоліївна : народилася 2 грудня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Борівське міста Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 87.

Сидор Адріана Ігорівна : народилася 6 грудня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, Львівська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 88.

Бондаренко Олександр Васильович : народився 6 березня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 89.

Дзега Володимир Дмитрович : народився 2 квiтня 1971 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, Драбівська районна рада Черкаської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Степанівка Драбівського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 90.

Кінзерська Людмила Василівна : народилася 18 квiтня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП Ямпільська дирекція кіномережі, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Добрянка Ямпільського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 91.

Пристач Володимир Михайлович : народився 2 травня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Буський районний дитячий будинок "Добре серце", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Буськ Буського району Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 92.

Дмитренко Сергій Миколайович : народився 26 листопада 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, Озерянський сільський голова Варвинського району Чернігівської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Озеряни Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 93.

Глебова Яна Олександрівна : народилася 13 вересня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова приймальні, Донецька обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 94.

Мазур Юрій Анатолійович : народився 25 серпня 1981 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, КП "Немирів КомунСервіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 95.

Юргіна Юлія Володимирівна : народилася 27 вересня 1995 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант із суспільно-політичних питань, Запорізька територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Степне Запорізького району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 96.

Смалько Володимир Анатолійович : народився 1 лютого 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Стройбуд Інвестиції", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Знам’янка Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 97.

Андрейчук Наталія Василівна : народилася 4 квiтня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, Волинська територіальна організація Виконавчого комітету Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Луцьку, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 98.

Крупенко Анатолій Корнійович : народився 13 травня 1961 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Дертівська ЗОШ І-ІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Кисоричі Рокитнівського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 99.

Василишин Петро Стефанович : народився 2 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Червоноград Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 100.

Казимір Ірина Василівна : народилася 18 травня 1965 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Корсунь-Шевченківського району, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Корсунь-Шевченківський Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 101.

Якимчук Андрій Леонідович : народився 8 сiчня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник установи-лікар, Державна установа "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Хмельницькій області", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хмельницькому, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 102.

Степаненко Олег Степанович : народився 9 червня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Таращанська районна рада Київської області, безпартійний, проживає в місті Тараща Таращанського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 103.

Бабій Іван Васильович : народився 5 сiчня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Галицька ДЮСШ "Колос", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Галич Галицького району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 104.

Голубицький Віталій Володимирович : народився 12 травня 1982 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селищі Шишаки Шишацького району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 105.

Кочержук Вячеслав Володимирович : народився 28 квiтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з суспільно-політичних питань, Івано-Франківська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 106.

Півторак Тетяна Олександрівна : народилася 6 серпня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Іванівці Барського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 107.

Куржос Світлана Григорівна : народилася 16 сiчня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Томашпільського району, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Томашпіль Томашпільського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 108.

Матіїв Уляна Орестівна : народилася 21 травня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Нижній Струтинь Рожнятівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 109.

Бронський Андрій Борисович : народився 25 липня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Дубенська районна рада Рівненської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Дубно Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 110.

Данасієнко Неля Михайлівна : народилася 12 лютого 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інженер з організації та нормування праці 1 категорії, станція Знам’янка виробничого підрозділу "Знам’янська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Одеська залізниця" акціонерного товариства "Укрзалізниця", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Знам’янка Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 111.

Богачик Яна Валентинівна : народилася 13 серпня 1992 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар, Львівська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Станіславівка Віньковецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 112.

Старицький Владислав Олександрович : народився 19 жовтня 1995 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар, Луганська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 113.

Мензелевська Уляна Іванівна : народилася 29 листопада 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Добриновецький заклад загальної середньої освіти Юрковецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Добринівці Заставнівського району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 114.

Говенько Роман Володимирович : народився 8 червня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова, ФГ "Богатирівське", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Андріяшівка Роменського району Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 115.

Фещук Микола Андрійович : народився 7 жовтня 1993 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фахівець-бухгалтер, Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 116.

Гольцова Олена Василівна : народилася 25 липня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу, Заставнівська районна рада Чернівецької області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Заставна Заставнівського району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 117.

Костяков Сергій Михайлович : народився 21 вересня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "СМК – ВУД", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чуднів Чуднівського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 118.

Добровольська Людмила Володимирівна : народилася 9 листопада 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Народичі Народицького району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 119.

Гуденко Андрій Дмитрович : народився 1 листопада 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Овруч Овруцького району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 120.

Лазаренко Валентина Володимирівна : народилася 23 липня 1982 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, КУ "Коростенський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці" Житомирської обласної ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Коростень Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 121.

Барановський Борис Олександрович : народився 26 жовтня 1958 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Новоград – Волинськ Волгатехсервіс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Наталівка Новоград-Волинського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 122.

Телевко Ярослав Ігорович : народився 19 грудня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Підволочиська районна рада Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Підволочиськ Підволочиського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 123.

Капустинська Наталія Володимирівна : народилася 1 жовтня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Новоушицький будинок культури і мистецтв, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Ставчани Новоушицького району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 124.

Старіков Євгеній Вікторович : народився 13 липня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, агенція нерухомості "Статус", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 125.

Іванченко Валерій Петрович : народився 17 листопада 1963 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Глобинська районна рада Полтавської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Глобине Глобинського району Полтавської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 126.

Дробот Олег Миколайович : народився 7 липня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, перший заступник голови, Красноріченська селищна рада Луганської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Красноріченське Кремінського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 127.

Волошин Олег Миколайович : народився 5 серпня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Кагарлицька районна рада Київської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Кагарлик Кагарлицького району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 128.

Чванкіна Юлія Ігорівна : народилася 29 квiтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Збаразька районна рада Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Збараж Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 129.

Сабліна Наталія Анатоліївна : народилася 25 вересня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник голови, Бобринецька районна рада Кіровоградської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Тарасівка Бобринецького району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 130.

Шарова Оксана Іванівна : народилася 18 серпня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Сватове Сватівського району Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 131.

Миргородов Максим Павлович : народився 15 квiтня 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор по персоналу, ГО "РАДИ ЛЮДЕЙ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 132.

Никитюк Сергій Юрійович : народився 3 червня 1989 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Мізоч Здолбунівського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 133.

Воробйова Жанна Миколаївна : народилася 18 липня 1968 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, прессекретар, Волинська територіальна організація, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Копачівка Рожищенського району Волинськаої області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 134.

Копчук Дмитро Дмитрович : народився 30 грудня 1968 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, ПП "ДІМОН", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Черганівка Косівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 135.

Бабіжаєва Ольга Анатоліївна : народилася 20 травня 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, управління соціального захисту населення Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Іванівка Іванівського району Херсонської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 136.

Казакуца Інна Миколаївна : народилася 23 грудня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 137.

Струков Володимир Анатолійович : народився 25 липня 1960 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 138.

Бойсак Яна Іванівна : народилася 24 березня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хуст Закарпатської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 139.

Тернавський Віталій Богданович : народився 12 вересня 1994 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник громадської приймальні, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, Львівська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Львові, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 140.

Мацишина Ірина Віталіївна : народилася 24 червня 1972 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, безпартійнa, проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 141.

Микитас Сергій Сергійович : народився 27 травня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, кондуктор громадського транспорту, КП "Херсонелектротранс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 142.

Жердельова Наталія Геннадіївна : народилася 30 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Salve finance", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Красноград Красноградського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 143.

Зуб Олександр Адамович : народився 14 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Заболоття Любомльського району Волинської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 144.

Чепак Ольга Василівна : народилася 29 липня 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, соціальний працівник, Управління соціального захисту населення Золочівського району Львівської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Луг Золочівського району Львівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 145.

Шкарупа Микола Степанович : народився 5 листопада 1955 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "Наталі полісся", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Славутич Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 146.

Шкурко Андрій Олександрович : народився 25 квiтня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, охоронець відділу безпеки та охорони, база відпочинку "Дружба", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Вовчанськ Вовчанського району Харківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 147.

Дерев’янко Олександра Олександрівна : народилася 13 листопада 1956 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Кіндратівка Костянтинівського району Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 148.

Заруба Сергій Вікторович : народився 17 квiтня 1974 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 149.

Волинець Ольга Дмитрівна : народилася 15 липня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Житомирі, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 150.

Сич Олександр Михайлович : народився 21 квiтня 1973 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Лісна Поляна Марківського району Луганської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 151.

Поладін Людмила Миколаївна : народилася 24 липня 1973 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Сохачі Коропського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 152.

Бутильська Марина Леонідівна : народилася 1 сiчня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідник вагонів виробничого підрозділу, Харківська вагонна дільниця філії "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Богодухів Богодухівського району Харківської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 153.

Бліха Роман Михайлович : народився 14 сiчня 1977 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, лікар акушер-гінеколог, Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська центральна районна лікарня", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Миколаїв Львівської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 154.

Луговий Ігор Олександрович : народився 9 квiтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший інженер відділу розробки родовищ, ГДУ "Львівгазвидобування", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Болехів Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 155.

Ружин Кирило Олександрович : народився 10 липня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, голова правління, АТ "ЗТСК "Запоріжголовпостач", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Запоріжжі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 156.

Місяць Лілія Петрівна : народилася 10 листопада 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Ковель Волинської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 157.

Свиридюк Оксана Миколаївна : народилася 27 липня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, директор, Очеретнянський сільський будинок культури, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Очеретня Погребищенського району Вінницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 158.

Арсенюк Сергій Петрович : народився 9 серпня 1987 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ "Айвері", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Щиборівка Красилівського району Хмельницької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 159.

Сметана Сергій Миколайович : народився 4 грудня 1970 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 160.

Верба Ігор Владіславович : народився 22 серпня 1969 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, президент, ГО "Феміда", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Одесі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 161.

Кошляк Вікторія Михайлівна : народилася 19 жовтня 1997 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод, Тернопільська територіальна організація Радикальної партії Олега Ляшка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Плотича Тернопільського району Тернопільської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 162.

Близнюк Валентина Степанівна : народилася 27 березня 1948 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 163.

Черенько Ірина Григорівна : народилася 31 травня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з персоналу, ТОВ "Європейський шлях", безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 164.

Іванок Ірина Миколаївна : народилася 15 березня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Ріпки Ріпкинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 165.

Кудряшова Світлана Миколаївна : народилася 19 жовтня 1964 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Шаповалівка Борзнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 166.

Таран Олена Василівна : народилася 22 жовтня 1970 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Центр юнацької та дитячої творчості, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Томарине Бериславського району Херсонської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 167.

Чечелюк Майя Петрівна : народилася 22 травня 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, провідний економіст-статистик сектору переписів, Головне управління статистики в Рівненській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Лішня Демидівського району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 168.

Скорик Вадим Павлович : народився 25 квiтня 1978 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчитель, Потаська ЗОШ І-ІІ ступенів Маньківської районної ради Черкаської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Маньківка Маньківського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 169.

Самонік Людмила Михайлівна : народилася 30 червня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Млинів Млинівського району Рівненської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 170.

Дранчук Дмитро Васильович : народився 21 березня 1957 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Хотин Хотинського району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 171.

Єщенко Ліліана Валентинівна : народилася 16 вересня 1978 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Канів Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 172.

Мацюк Роман Володимирович : народився 10 вересня 1991 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Тернополі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 173.

Халява Наталя Вікторівна : народилася 4 сiчня 1985 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу бюджетування та договірної роботи цеха ремонту та благоустрою, ПРАТ "Металургійний комбінат ім. Ілліча", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Маріуполь Донецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 174.

Линовицький Ігор Олександрович : народився 7 грудня 1992 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, діловод відділу документального забезпечення, Виконавчий комітет Політичної ради Партії, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Радикальная партия Олега Ляшко", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 175.

Чернета Роман Іванович : народився 5 жовтня 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Збараж Збаразького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 176.

Лющанський Валерій Андрійович : народився 2 серпня 1967 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Гуляйполе Гуляйпільського району Запорізької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 177.

Лисенко Олена Олександрівна : народилася 15 вересня 1984 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в смт Варва Варвинського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 178.

Герба Олександр Володимирович : народився 23 червня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "АГРАРНИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНСАЛТИНГ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Коршів Здолбунівського району Рівненської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 179.

Верховодова Ольга Іванівна : народилася 25 лютого 1975 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Лиман Старобільського району Луганської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 180.

Комар Василь-Володимир Іванович : народився 27 червня 1956 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Цінева Рожнятівського району Івано-Франківської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 181.

Долгов Юрій Олександрович : народився 19 лютого 1985 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний інженер, Світловодський міський палац культури, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Світловодськ Кіровоградської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 182.

Заворотний Юрій Михайлович : народився 26 квiтня 1988 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ "Гарант актив", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Монастирище Монастирищенського району Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 183.

Бакун Володимир Миколайович : народився 7 листопада 1980 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ПП "ТЕРЕН", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Ставище Ставищенського району Київської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 184.

Плескач Тетяна Миколаївна : народилася 28 липня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 185.

Шевченко Тетяна Василівна : народилася 27 липня 1981 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку, ТОВ "Автодженезіс", безпартійнa, проживає в місті Кременчук Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 186.

Шелегон Юлія Юріївна : народилася 8 червня 1991 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Бердичів Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 187.

Корнійчук Богдан Олександрович : народився 5 серпня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Києві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 188.

Береза Юлія Миколаївна : народилася 10 лютого 1996 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, медична сестра, Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша" Херсонської міської ради, Дитяча поліклініка № 2, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 189.

Ліповський Микола Васильович : народився 25 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер, ТОВ "Седна – Агро", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Умань Черкаської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 190.

Войцицька Світлана Станіславівна : народилася 3 липня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вчителька, Сторожинецька районна гімназія, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Панка Сторожинецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 191.

Амелін Віктор Володимирович : народився 28 липня 1965 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Каховка Херсонської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 192.

Лойко Наталія Олександрівна : народилася 28 сiчня 1963 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонерка, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Чутове Чутівського району Полтавської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 193.

Черкасова Любов Вікторівна : народилася 25 лютого 1959 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Пологи Пологівського району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 194.

Гуменна Оксана Ярославівна : народилася 29 сiчня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з продажу, ТОВ "Медіа-Захід", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Івано-Франківську, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 195.

Комов Олександр Валерійович : народився 13 березня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Кельменці Кельменецького району Чернівецької області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 196.

Спіян Інна Вікторівна : народилася 30 червня 1986 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант, АТ "Мономах", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Нова Одеса Новоодеського району Миколаївської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 197.

Хорло Галина Михайлівна : народилася 12 травня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Городня Городнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 198.

Бойко Степан Олексійович : народився 2 березня 1945 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Лядське Монастириського району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 199.

Тритяк Наталія Миколаївна : народилася 5 лютого 1976 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник відділу соціально-економічного розвитку, Петрівська селищна рада Кіровоградської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 200.

Копійченко Алла Іванівна : народилася 29 сiчня 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, головний бухгалтер, КП "Аптека № 73" Черкаської обласної ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Тальне Тальнівського району Черкаської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 201.

Міклош Василь Васильович : народився 3 листопада 1986 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Горінчево Хустського району Закарпатської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 202.

Сергієнко Юлія В’ячеславівна : народилася 18 лютого 1987 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, вихователька, Чернігівський ДНЗ № 74 "Будинок добра і радості", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Чернігові, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 203.

Карлашевич Євген Володимирович : народився 28 грудня 1972 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта загальна середня, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Миколаєві, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 204.

Гуменюк Фаїна Іванівна : народилася 21 березня 1960 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Черняхів Черняхівського району Житомирської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 205.

Єременко Юлія Олегівна : народилася 25 березня 1983 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Херсоні, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 206.

Фарина Анатолій Олексович : народився 8 вересня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Ланівці Лановецького району Тернопільської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 207.

Лісова Ірина Сергіївна : народилася 25 лютого 1980 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Редакція газети "Пологівські вісті", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Пологи Пологівського району Запорізької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 208.

Дубок Валентина Миколаївна : народилася 29 квiтня 1962 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Куликівка Куликівського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 209.

Премякова Лариса Анатоліївна : народилася 2 квiтня 1969 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Віньковецький районний будинок культури, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в смт Віньківці Віньковецького району Хмельницької області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 210.

Лисенко Тетяна Миколаївна : народилася 6 травня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, начальник, Новгород-Сіверське відділення АТ "Райффайзен Банк Аваль", безпартійнa, проживає в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 211.

Горбач Олена Михайлівна : народилася 3 листопада 1993 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Новгород-Сіверський Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 212.

Савеко Юрій Григорович : народився 4 червня 1976 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, Лебединська дитячо-юнацька спортивна школа, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Лебедин Сумської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 213.

Кряж Марина Леонідівна : народилася 31 липня 1977 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, інспектор з благоустрою, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, архітектури та будівництва Городнянської міської ради, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Городня Городнянського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 214.

Мотора Наталія Вікторівна : народилася 8 квiтня 1989 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в місті Семенівка Семенівського району Чернігівської області, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 215.

Гончар Сергій Андрійович : народився 15 грудня 1966 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ФОП "Гончар", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "Радикальная партия Олега Ляшко", проживає в селі Андріївка Олевського району Житомирської області, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 216.

Пригеба Катерина Григоріївна : народилася 10 жовтня 1990 року, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, включена до виборчого списку під № 217.