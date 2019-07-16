"Президент в футляре": правительство не допускает коммуникации Зеленского с внешним миром

Владимир Зеленский / Офис президента

В Офисе президента есть несколько групп влияния, которые стараются не допустить без своего одобрения прямой коммуникации главы государства Владимира Зеленского с "внешним миром".

Как пишет Украинская правда, ближайшее окружение президента держит Зеленского в своего рода "футляре".

"В ОП есть несколько групп влияния. Они разные, но делают примерно одно и то же – пытаются отрезать Зеленского от внешнего мира, не допустить прямой коммуникации с президентом в обход них. Если образно, то Богдан-Шефир-другие – они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими", - цитирует издание одного из действующих министров, не называя его имени.

Как известно, в конце июля возник скандал в связи с тем, что украинский МИД отправил ноту РФ по поводу пленных моряков без согласования с Зеленским. Тогда президент на пресс-конференции выразил возмущение по поводу того, что узнает информацию о международных шагах Украины из СМИ. Украинская правда со ссылкой на источники сообщает, что за несколько недель до этого глава МИД Павел Климкин многократно пытался добиться встречи с главой государства и даже звонил в приемную. Однако, с момента инаугурации Владимир Зеленский ни разу так и не принял министра иностранных дел. Пока неизвестно, знал ли Зеленский об этом звонке, или нет.

Напомним, 1 июля Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и с 3 июля идет "в политический отпуск".

Верховная Рада несколько раз провалила голосование за отставку Климкина.