Климкин объявил об уходе в "политический отпуск"

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".

Об этом дипломат сообщил 1 июля на своей странице в социальной сети Facebook и Twitter.

"Всех благодарю за поддержку и понимание. Важно, что мы не попали в российскую ловушку. Но считаю, что внутренние дискусии должны на усилять, а Россию - ослаблять. Так что принял решение пойти в политический отпуск. Как раз будет время на создание настоящей команды", - написал Климкин в твиттер.

Ранее стало известно, что президент Украина Владимир Зеленский не взял с собой в Канаду Климкина после скандала.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.