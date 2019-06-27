Климкин опубликовал в соцсети ноты России и Украины, которые не показал Зеленскому

Министр иностранных дел Павел Климкин решил в публичной плоскости ответить президенту Владимиру Зеленскому на критику и опубликовал на своей официальной странице в соцсети украинскую и российскую дипломатические ноты, которые касаются военнопленных моряков.

"Чтобы снять все вопросы, прошу к вашему вниманию две дипломатические ноты. Первая – российская ловушка, кстати довольно примитивная, вторая – наш ответ, которая разоблачает скрытые мотивы РФ", - написал он в Facebook.

Климкин заявил, что Офис президента также попал в ловушку Кремля. Он констатировал стремление МИД Украины и далее придерживаться своей позиции относительно освобождения украинских моряков даже в том случае, если высшее руководство страны намерено сменить позицию.

Министр в шуточной форме намекнул, что Зеленский не пытался с ним встретиться и обсудить вопросы дипломатии.

"По сути - все понятно, а вот по коммуникации - есть вопросы. Весь дипломатический мир знает, где меня искать. Как говорят, меня легко найти, трудно потерять и невозможно забыть. Или что-то перепутал?" – подытожил свой спич Климкин.

Напомним, Зеленский высказал недовольство в связи с ответом министра иностранных дел Павла Климкина на ноту России по пленным морякам. Министр не задержался с ответом.