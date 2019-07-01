Климкину всыпали: глава МИД не едет в Канаду с Зеленским

Климкин не едет в Канаду с Зеленским / УНИАН

Глава украинского МИД Павел Климкин, который ранее очертил ключевую проблему возвращения РФ в ПАСЕ, не примет участия в международной конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто. Сегодня, 1 июля, комитет Рады рассмотрит его увольнение.

"Министр не будет участвовать в визите в Канаду. Правительственную делегацию Украины для участия в Третьей конференции по вопросам реформ в Торонто возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив", - сказала пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает Укринформ.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на три дня едет в Канаду.

В Канаде глава Украинского государства будет находится с 1 по 3 июля. У Зеленского намечены рандеву с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и министром иностранных дел Христей Фриланд. Также президент Украины встретится с членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Читайте такжеСкандал между Зеленским и Климкиным: кто прав и что делатьКроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады и примет участие в международной Конференции по поддержке реформ в Украине.

Напомним, 11 июня Павел Климкин уже во второй раз клянчил Раду с просьбой проголосовать за его отставку с кресла главы МИД Украины.

Также ранее экс-дипломаты МИД оценили поступок самостоятельно ответившего на ноту РФ Климкина.