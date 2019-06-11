Климкин клянчит Раду вытурить его из кресла главы МИД

Климкин просит Раду отправить его в отставку / УНИАН

11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Также стало известно, что Владимир Зеленский внес в парламент Украины представление на назначение новым главой украинского МИД Вадима Пристайко.

Узнав об этом, Павел Климкин уже во второй раз обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности министра иностранных дел.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в Twitter.

Отметим, в четверг, 6 июня, Верховная Рада не поддержала президентское предложение об отставке министра иностранных дел Павла Климкина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке в пятницу 17 мая.