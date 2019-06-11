Климкин клянчит Раду вытурить его из кресла главы МИД

Климкин уже во второй раз обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку.
11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на увольнение Министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Также стало известно, что Владимир Зеленский внес в парламент Украины представление на назначение новым главой украинского МИД Вадима Пристайко.
Узнав об этом, Павел Климкин уже во второй раз обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности министра иностранных дел.
"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в Twitter.
Отметим, в четверг, 6 июня, Верховная Рада не поддержала президентское предложение об отставке министра иностранных дел Павла Климкина.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке в пятницу 17 мая.