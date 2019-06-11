Климкин уходит на покой: Зеленский внес в Раду представление о назначении нового главы МИД

Пристайко может возглавить МИД / УНИАН

Дни министра иностранных дел Павла Климкина сочтены. Президент Украины Владимир Зеленский подписал представление на его увольнение, сообщил 11 июня, во вторник, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

Также стало известно, что Владимир Зеленский внес в парламент Украины представление на назначение новым главой украинского МИД Вадима Пристайко.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел", - сказал Рябошапка на брифинге в АП.

Отметим, Вадим Пристайко — украинский дипломат. В настоящее время - заместитель Главы администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеРада отказалась отправлять Климкина в отставкуМесто рождения. Образование. Родился 20 февраля 1970 года в Килие Одесской области. Школьные годы провел в Одессе, Киеве и Запорожье. Впоследствии семья переехала в Киев. В 1994 году закончил с отличием Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. Владеет английским языком.

Карьера. Свою профессиональную деятельность начал с частного сектора. В 1993—1994 годах был соучредителем одного из первых украинских интернет-провайдеров и интернет-изданий - "Электронные вести".

Напомним, ранее замглавы АП Вадим Пристайко очертил курс Украины в ЕС и НАТО. "Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции. И он разделяется как минимум половиной украинского населения и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем".