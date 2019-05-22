Замглавы АП Пристайко очертил курс Украины в ЕС и НАТО

Пристайко заверил, что европейский курс Украины неизменен / УНИАН

Назначенный накануне президентом Владимиро Зеленским заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко констатировал, что Европейский Союз и НАТО являются необходимыми и стратегически важными для Украины партнерами.

"Курс на НАТО зафиксирован в украинской Конституции. И он разделяется как минимум половиной украинского населения и большинством нашего парламента. Я думаю, что это всем понятно: ЕС, НАТО - это те партнеры, без которых мы не выживем", - цитирует его телеканал 112 Украина.

По словам Пристайко, у нового главы государства заграничные визиты уже расписаны на месяц вперед. Зеленский получил много предложений, и его команда выбирает наиболее приоритетные.

"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент. Куда будет самый первый - мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня и есть другие места. Нас приглашают на многие мероприятия. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - заявил он.

Напомним, вместо Елены Зеркаль, которая отвергла назначение на должность заместителя главы Администрации президента, замглавы АП стал Вадим Пристайко.