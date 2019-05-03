Генерал США назначен командующим силами НАТО в Европе: что о нем известно

Тод Уолтерс - новый командующий силами НАТО в Европе / Фото: Reuters

Генерал ВВС США Тод Уолтерс назначен главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Ему передал полномочия Кертис Скапарротти на церемонии, которая состоялась в штабе Объединенных вооруженных сил НАТО, расположенном в бельгийском Монсе.

Как информирует SHAPE, Уолтерс торжественно получил знамя объединенных сил НАТО, а его предшественника наградили медалью За отличную службу. Жены командующих получили в подарок цветы.

"Мы озабочены не только защитой людей, но и защитой наших свобод. В течение 70 лет Альянс защищал свободу, демократию и верховенство закона. Мы защищаем наши ценности и право человека жить своей жизнью. НАТО успешно противостоял Советскому Союзу, остановил жестокие войны на Балканах, принес победу над Аль-Каидой в Афганистане и способствовал распространению демократии в мире", – сказал на церемонии генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Читайте такжеВ Эстонии стартуют масштабные учения НАТО с участием УкраиныРанее Уолтерс занимал должность командующего силами ВВС союзников и ВВС США в Европе и Африке. Он является профессионалом в сфере ракетной и противовоздушной обороны, руководил операцией в Ираке и Афганистане. Генерал принимал активное участие в операциях Буря в пустыне, Южный дозор, Свобода Ирака и Несокрушимая свобода. Начинал свою военную карьеру Уолтерс, как летчик-истребитель.

Кандидатуру Уолтерса на пост командующего силами НАТО в Европе предложил президент США Дональд Трамп. После вступления в должность он будет нести ответственность за общее руководство и проведение глобальных военных операций для НАТО.

Предшественник Уолтерса Кертис Скапаротти следил за операциями НАТО в Афганистане, Косово и Ираке, а также занимался реализацией результатов Варшавского и Брюссельского саммитов, обеспечивающих надежную, последовательную и гибкую позицию Североатлантического союза в области сдерживания и обороны.

Напомним, Украину и Грузию пока не могут принять в Североатлантический Альянс из-за конфликтных взаимоотношений с Россией.