В НАТО пояснили, почему Украину пока не принимают в Альянс

Вершбоу подчеркнул, что Украине нужно стремительнее развиваться экономически, чтобы стать челном НАТО / Фото: REUTERS

Украину и Грузию пока не могут принять в Североатлантический Альянс из-за конфликтных взаимоотношений с Россией.

Бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в комментарии Сегодня пояснил, что этим странам пока дали четкий отказ по членству в Альянсе.

"Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "Есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать", – добавил он.

Читайте такжеВ штабе Зеленского четко обозначили позицию по курсу Украины в НАТОПо словам Вершбоу, страны-союзники НАТО из-за России пытаются отсрочить рассмотрение членства данных стран, чтобы не усиливать конфронтацию. Он добавил, что Украина еще не готова стать членом Альянса из-за отсутствия в стране решительных реформ и позитивных изменений.

"Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны также являются обязательным условием для вступления в НАТО", – добавил он.

Вершбоу высказал уверенность, что Украина в скором времени будет готова к членству в НАТО и это произойдет гораздо быстрее, чем Альянс будет способен ее принять.

Напомним, у Зеленского заявили, что членство в Североатлантическом Альянсе обеспечит Украине коллективную защиту и заявили о намерении вступить в Альянс.