Президент подписал указ об интеграции Украины в ЕС и НАТО

Порошенко подписал закон об интеграции в ЕС / president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко 20 апреля поставил подпись под указом Вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ предусматривает план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском союзе и в НАТО.

В указе сказано, что, согласно части 3 статьи 102 Конституции Украины, речь идет о необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

Читайте такжеБорьба с коррупцией и реформы: в НАТО ответили на заявку Порошенко"Кабинет министров Украины должен обеспечить выполнение Плана мероприятий ... и ежеквартально информировать президента Украины о ходе выполнения, а также отчитываться о выполнении указанного Плана в установленные сроки", – говорится в тексте указа.

Документ вступит в законную силу в день его официального опубликования.

Напомним, министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приняли итоговое коммюнике заседания глав МИД G7, в котором потребовали от Украины выполнить обязательства по борьбе с коррупцией.

Ранее в Германии объяснили, почему в Украину не идут западные инвесторы.