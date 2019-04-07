Главы МИД G7 потребовали от украинских властей заняться борьбой с коррупцией

7 апреля 2019, 08:25

Украинская власть должна обеспечит проведение свободных, прозрачных выборов, заявили в G7.

Большая семерка
Украине напомнили о необходимости борьбы с коррупцией / forex-investor.net

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) приняли итоговое коммюнике заседания глав МИД G7, в котом потребовали от Украины выполнить обязательства по борьбе с коррупцией.

"Мы также призываем украинскую власть выполнять ее обязательства по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права и защите свободы СМИ и гражданского общества", - отметили главы МИД.

Также они ожидают, что украинская власть обеспечит проведение свободных, прозрачных выборов.

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформам в Украине и с удовольствием отмечаем шаги, предпринятые на данный момент, особенно в таких сферах, как децентрализация и экономический рост. Мы настоятельно призываем правительство Украины достичь дальнейшего, четкого прогресса на пути реформ, которые она начала и которых требует ее народ", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, главы МИД выразили абсолютное доверие к работе послов G7 в рамках "Группы поддержки Украины" и признают роль этой группы в мониторинге и поддержке процесса проведения реформ.

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"Мы полностью одобряем ключевые приоритеты на 2019 год, подготовленные этой группой, в том числе по укреплению потенциала и доверия к национальным антикоррупционным учреждениям, по реформе Генеральной прокуратуры, реализации закона о национальной безопасности и закона о приватизации, по усилению независимости Центральной избирательной комиссии, а также по реформе системы здравоохранения и энергетического сектора, особенно завершения анбандлинга в газовом и электроэнергетическом секторах", - говорится в документе.

Напомним, ранее в Германии объяснили, почему в Украину не идут западные инвесторы.

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Украина коррупция Большая семерка
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