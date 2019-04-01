Борьба с коррупцией и реформы: в НАТО ответили на заявку Порошенко

Столтенберг заявил, что Украина слишком торопится вступить в НАТО, не решив внутренние проблемы / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на просьбу президента Петра Порошенко, который 16 марта намеревался поставить вопрос о Плане действий по членству Украины на саммите НАТО в декабре этого года, то есть уже после проведения президентских выборов в Украине 2019.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в ответ на письмо украинского лидера глава Альянса подчеркнул, что поддерживает стремление Киева к членству в НАТО, но приоритетом должны быть реформы.

"Когда речь идет об Украине и членстве в НАТО, мы признаем амбиции и стремления Украины стать членом НАТО. Мы работаем с Украиной с тем, чтобы помочь продвигаться вперед по направлению трансатлантической интеграции, чтобы помочь Украине фокусироваться на самом важном. А это - реформы", - написал Столтенберг.

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"Мы верим, что в основном фокусе должны быть реформы, продолжение модернизации и укрепление институций в секторе безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией", - убежден он.

Столтенберг подчеркнул, что саммит, о котором в письме упоминал Порошенко, будет символическим и вопросы членства тех или иных стран на нем рассматриваться не будут.

"Это будет важная встреча лидеров, а не полный саммит с различными сессиями. Мы встретимся, чтобы отметить 70-ю годовщину альянса", - сказал он.

Как известно, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании.

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