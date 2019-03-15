НАТО поможет: Порошенко нашел повод остаться на второй срок

Порошенко намекнул, что останется на посту ради вступления в НАТО / Униан

Президент Украины Петр Порошенко пообещал поставить вопрос о Плане действий по членству Украины на саммите НАТО в декабре этого года, то есть уже после проведения президентских выборов в Украине 2019.

"Учитывая то, что Украина стоит на самой передовой линии защиты евроатлантического сообщества, я считаю, что союзники могут использовать лондонский саммит НАТО, который состоится в этом году, как благоприятную возможность для начала предметной дискуссии по обновлению нашего партнерства, в том числе путем предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО", – говорится в письме президента Генсекретарю Йенсу Столтенбергу по случаю 70-летния Альянса.

Читайте также"Если не НАТО, то инопланетяне": эксперт объяснил, зачем Путину новая холодная войнаВ документе, опубликованном пресс-службой миссии государства при организации, также отмечается, что Порошенко высоко ценит солидарность НАТО с Украиной и их поддержку в конфликте с Россией.

Глава государства заверил, что "Украина остается надежным партнером НАТО в построении нашего общего и безопасного будущего".

Ранее нардеп рассказал, как Порошенко поссорился с рядом стран НАТО. По словам Андрея Билецкого, получая запчасти из России, "мы можем нарваться на диверсию".

Как сообщалось, с 21 февраля в Украине вступили в силу изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО. Законом №9037 внесены изменения в три статьи Конституции.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Решение поддержали 334 народных депутата.

19 февраля закон подписал президент Петр Порошенко. Церемония состоялась в Верховной Раде во время заседания парламента в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ранее Конституционный суд Украины одобрил изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Решение было принято 14-ю голосами – большинством голосов судей КСУ, рассказала Ирина Луценко.

При этом политолог объяснил, что дает Украине курс на ЕС и НАТО. По его словам, на самом деле это не является достижением.

Читайте такжеАдмирал рассказал о несовместимости Украины и НАТОНапомним, Петр Порошенко заявил о том, что вступление в Европейский Союз и НАТО остается стратегической целью Украины. Также президент верит, что в Украину придут серьезные инвесторы.

Кроме того, Порошенко анонсировал в "ближайшем обозримом будущем" референдумы о членстве в НАТО и ЕС. "Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию. Даже не сомневайтесь – в ближайшем будущем в Украине точно пройдут референдумы о присоединению к НАТО", – сказал Порошенко.

В начале февраля Порошенко озвучил сроки членства Украины в НАТО. Глава государства заявил, что важно реализовать в стране ряд ключевых реформ.

Позднее Порошенко эти сроки уточнил: во время его выдвижения на высший государственный пост он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

Как сообщалось, социолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТО. Паниотто подчеркнул, что многие люди просто не знают, что такое НАТО, а за десятки лет власть не удосужилась объяснить преимущества присоединения Украины к Альянсу.

Согласно ранее проведенного соцопросу, большинство украинцев хочет в Европейский Союз. Однако немногим позднее глава МИД Германии дал пессимистическую оценку европейским стремлениям Украины.