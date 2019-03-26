В Германии объяснили, почему в Украину не идут западные инвесторы

На Западе объяснили отсутствие инвестиций в Украины / РБК-Украина

Основными причинами отказа крупных западных инвесторов от работы в Украине является вооруженный конфликт на востоке Украины, правовая незащищенность, а также отсутствие реформ.

По словам специального посланника немецкого правительства по вопросам реформ управления и децентрализации в Украине Георга Мильбрадта, важные реформы в нашей стране так и не были завершены.

Он отметил, что нынешние темпы экономического подъема не помогают достичь даже показателей довоенного 2013 года, при этом Украине в этом направлении надо достичь большого прогресса, пишет Немецкая волна.

Мильбрадт обратил внимание на чрезвычайно низкий уровень прямых иностранных инвестиций в экономику Украины и напомнил, что Польша и Чехия имели значительно лучшие по сравнению с Украиной показатели объемов прямых иностранных инвестиций прежде чем вступить в ЕС.

Напомним, ранее стало известно о том, что Skoda отказалась от идеи строительства крупного завода в Украине.