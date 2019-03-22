Skoda окончательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине

22 марта 2019, 14:30

Если верит автоторговцам, Украина окончательно утратила надежды на миллиардные инвестиции в евро от Skoda Auto.

Шкода
Завод Skoda / Spšoa

Руководство чешского гиганта-автопроизводителя Skoda Auto отказалась от идеи строительства крупного завода в Украине ради других площадок в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей компании Еврокар.

"Skoda, определяя потенциальное место для нового мультибрендового завода, сократила выбор до четырех стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Украины среди них нет", − заявили они.

По словам представителей Еврокара, после того, как в 2017-м руководство Skoda Auto общалось с премьером Владимиром Гройсманом, власти Украины так и не предложили условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

"В Украине до сих пор не работают таможенные и налоговые стимулы для деятельности индустриальных парков, хотя соответствующие законопроекты были приняты в первом чтении еще в 2016 году, не воплощена в реальность анонсированная 15-летняя Стратегия развития рынка электромобилей, не рассмотрены законопроекты для поддержки производства электромобилей, которые внесены в повестку еще в начале года", − заявили в компании.

Более того, власти Украины лояльно смотрят на активную либерализацию ввоз б/у авто из Европы, тем самым фактически ввергая авторынок в состояние хаоса и загоняя все дальше в теневой формат, тогда как к легальному бизнесу предъявляются высокие требования, утверждают в Еврокаре.

Всего вероятные потери из-за того, что завод Skoda не будет построен в Украине, в компании оценивают в 1,4 млрд евро инвестиций, 5 тысяч новых рабочих мест, возможность производства 300 тысяч автомобилей в год с уровнем экспорта в 4,5 млрд евро

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что немецкий автогигант Volkswagen планирует перенос своего завода из Украины в Сербию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
автомобили завод инвестиции SKODA Владимир Гройсман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

18:30
В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей
18:19
Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью
18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
17:42
Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman
17:31
В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop
17:24
УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования Видео
17:20
Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
17:09
Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами
16:48
Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос Видео
16:47
Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского
16:06
На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе Видео
15:48
В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко" Видео
15:40
Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза
15:39
Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины Видео
15:02
Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович Видео
14:38
В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба Видео
14:30
Skoda окончательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине
14:25
Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля
14:12
Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег Видео
13:59
"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме
13:25
Приговор Грибу: что хотела показать Москва мнение
13:21
Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России
12:53
Социолог развенчал миф о двойниках Путина
12:23
Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе
12:05
"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
12:00
Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе Видео
11:54
Россия не даст Европе "спать спокойно" мнение
11:37
Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой Видео
11:35
"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности фото из Донецка
10:51
Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом
10:48
Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого мнение
10:31
Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос
10:20
В России суд вынес приговор Павлу Грибу Видео
10:04
Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне
09:30
Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина Видео
09:25
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
06:34
Астролог рассказал, кто выйдет во второй тур выборов-2019
06:10
Нибиру атакует: эксперты выдвинули жуткую теорию уничтожения Земли Видео
05:44
Диетолог раскрыла лучший способ для похудения весной Видео
05:08
Экс-нардеп объяснил, светит ли "Л/ДНР" включение в состав России Видео
04:23
Пара россиян в многоэтажке терроризирует соседей публичным сексом
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться