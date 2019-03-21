Volkswagen перенесет свой завод из Украины в Сербию – СМИ

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Владелец сербской компании-импортера Skoda Auto Cacak Миленко Костич заявил, что существует большая вероятность переноса завода Volkswagen из Украины в Сербию. Об этом сообщает сербское издание B92.

По словам Костича, завод в Украине не достиг ожидаемых результатов в выпуске моделей Skoda - одного из 12 брендов крупнейшего немецкого производителя автомобилей.

Он отметил, что "важные люди" из Volkswagen и руководства Skoda связались с ним "два дня назад" с просьбой дать оценку деловой среды в Сербии.

"Они спрашивали меня о средней заработной плате, обучении рабочей силы - в целом, обо всем, что связано с условиями бизнеса", - сказал Костич, добавив, что "дым есть, но будет ли огонь, мы скоро узнаем".

Как известно, официальным производителем автомобилей марок VW Group в Украине, является компания "Еврокар". Производственные мощности завода составляют 80 тысяч автомобилей в год. Завод "Еврокар" расположен в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области Украины в двух километрах от границы с Венгрией и Словакией.

В августе 2002 года с конвейера завода сошла первая Škoda Fabia, а в марте 2003 года - Škoda Superb. В октябре 2003 года состоялся запуск второй производственной линии для выпуска модельного ряда автомобилей Volkswagen, а в марте 2004 года - Audi.

В 2006 году на конвейер была поставлена еще одна модель VW Group - SEAT León. В том же году заводом были выпущены первые SEAT Altea и SEAT Toledo украинской сборки.

Ранее сообщалось, что Volkswagen с 2019 года прекратит производство легендарных машин модели Beetle ("Жук").