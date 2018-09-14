Volkswagen решил прекратить выпуск легендарной модели авто

Volkswagen решил прекратить выпуск авто модели Beetle ("Жук") / coverhdwallpapers.com

Дочерняя компания немецкого автоконцерна Volkswagen — Volkswagen of America — объявила, что с 2019 года будет прекращено производство легендарных машин модели Beetle ("Жук").

Производитель хочет сосредоточиться на семейных авто, пишет РБК со ссылкой на заявление концерна.

"... уход Beetle будет отмечен выпуском двух новых моделей Final Edition SE и Final Edition SEL, которые станут последними в этой серии. Они будут выпущены в июле 2019 года", — отметило агентство.

Volkswagen of America производит Beetle в Мексике на заводе в Пуэбла. Немецкий автоконцерн начал производить "Жуки" в 1938 году. В 1998-м компания выпустила обновленную версию модели — Volkswagen New Beetle, в 2011 представила новое поколение Beetle (A5), а позже — Beetle R.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".