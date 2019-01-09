Слабая экономика, проблемные кредиты и заробитчане: МВФ опубликовал отчет по Украине

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На заработках заграницей находятся от двух до трех миллионов украинцев, что составляет около 7,5 процента населения страны.

Такие данные приводится в ежегодном отчете Международного валютного фонда (МВФ).

"Значительно выросла трудовая миграция: за границей работают около 2-3 миллионов украинцев", - говорится в отчете.

По мнению аналитиков МВФ, к росту числа заробитчан привели экономические проблемы в Украине.

Отмечается, что рост экономики Украины пока недостаточен, чтобы вернуть страну на докризисный уровень. Стране, говорится в отчете, по-прежнему не хватает инвестиций, а высокий уровень проблемных кредитов негативно влияет на банковскую систему страны.

"Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложной деловой средой, в то время как большое число работников ищут возможности трудоустройства за границей", - говорится в резюме отчета.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал министр.