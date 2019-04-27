"Другого пути нет": в штабе Зеленского рассказали о вступлении Украины в НАТО

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Членство в Североатлантическом альянсе обеспечит Украине коллективную защиту, заявил советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Но до того момента, пока я туда не вступлю (Украина – в НАТО, - ред.), если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями. У меня есть варианты. Я больше денег вложу в силы специальных операций. Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО, я буду повышать уровень боеспособности страны, я буду держать войска в постоянной готовности. У нас нет другого выхода - нам необходимо принять решение о коллективной безопасности. У нас другого пути на сегодняшний день нет", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

Апаршин также отметил: стандарты НАТО предусматривают, что денежное содержание военнослужащих до 80% должно быть по основным видам денежного обеспечения и лишь 20% - это премии и дополнительные расходы.

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"А не так, как у нас: 30% - по основным, а все остальное - доплаты, причем 65% - всем на равных условиях, а 35% - как решил командир. Стандарты НАТО: 50% ресурса на содержание вооруженных сил, 20% - на подготовку вооруженных сил и 30% - на развитие вооружения и военной техники. У нас 82% - на содержание", - добавил Апаршин.

Напомним, президент Петр Порошенко 20 апреля поставил подпись под указом Вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Документ предусматривает план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском союзе и в НАТО.