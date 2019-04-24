У Зеленского ответили на вопрос о вступлении Украины в НАТО и введении миротворцев на Донбасс

Миротворцы ООН / Podrobnosti

Референдум о вступлении Украины в НАТО ничего не дает, заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны, член команды избранного президентом Владимира Зеленского Иван Апаршин.

В интервью на телеканале ZIK он подчеркнул, что когда Украина будет как страна готова к членству в Североатлантическом Альянсе, у Киева должны быть такие аргументы, чтобы у НАТО не было даже сомнения, что наша страна, а не ВСУ, готова к вступлению в Альянс.

Апаршин считает, что у Украины нет другого пути, чтобы защитить свои интересы как быть членом коллективной безопасности.

"Мы не сможем ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе найти ресурсы, чтобы настолько поднять уровень способности страны противостоять широкомасштабной агрессии РФ. Мы можем это сделать гарантированно членом коллективной системы безопасности. Референдум – это форма, а мне интересен смысл", - говорит эксперт команды Зеленского.

Говоря о введении миротворческой миссии ООН на Донбасс, он подчеркнул, что вопрос должен идти о выходе миротворцев на границу с РФ, а после этого выполнения других условий в Минских соглашениях.

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"Мы можем рассматривать вопрос, что на границу выходит не украинская армия, но и не российская, и не белорусская, а выходят миротворческие силы. Способны ли они перекрыть границу? Тогда мы двигаемся дальше. Мы можем такую позицию отстоять? Нет. Я так думаю, что США, как партнер, Великобритания, как партнер, но это базовое Минск. Мы не можем один на один с РФ остаться в этой проблеме. Мы ее не решим. Но не дай Бог кто-то предложит президенту сесть за стол с этими так называемыми республиками "ДНР" и "ЛНР". Я в принципе не допускаю того, что Украина может разговаривать с этими людьми", - добавил Апаршин.

Напомним, президент Петр Порошенко 20 апреля поставил подпись под указом Вопросы европейской и евроатлантической интеграции.

Документ предусматривает план мероприятий по реализации стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском союзе и в НАТО.