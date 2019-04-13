В штабе Зеленского четко обозначили позицию по курсу Украины в НАТО

13 апреля 2019, 17:35

Представитель кандидата подчеркнул, что страна определилась еще в 2014 году.

Разумков
Разумков / Фото: НВ

Спикер штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков озвучил позицию шоумена по заявке Украины на членство в НАТО.

Во время форума Люди важны в Киеве он подчеркнул, что путь в Североатлантический Альянс страной был избран еще в 2014 году, по нему необходимо будет следовать и далее.

"На самом деле цивилизационный выбор страны был сделан давно. Он был подтвержден в 14-м году, он был подтвержден гибелью людей на Майдане во время революции достоинства. Он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на Востоке страны. Но это еще тяжелый путь, который нам придется пройти. Если мы говорим про интеграцию в Североатлантический альянс — да, это действительно важно и другой альтернативы движению Украины в этом направлении нет", - акцентировал спикер.

Читайте также"Он советовался с нами": мама Зеленского рассказала о походе сына в политикуПо словам Разумкова, более активную интеграцию в НАТО Украине необходимо было предпринимать ранее. Это уберегло бы страну от тех губительных последствий, которые в результате причинила российская агрессия.

"Как показала история, если бы мы это поняли раньше, возможно сегодня не было тех катастрофических последствий, с которыми столкнулось наше государство. Не было бы аннексированного Крыма, не было бы войны на Востоке", - подчеркнул он.

Разумков добавил, что Украине необходимо реально стремиться к вступлению в НАТО, но эту тему нередко политики избирают для предвыборного пиара.

Напомним, ранее в штабе кандидата констатировали, что внешнеполитический курс Владимира Зеленского в случае его победы на выборах будет "стопроцентно проевропейским".

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НАТО Владимир Зеленский Североатлантический альянс Дмитрий Разумков
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