Зеленский нашел замену Зеркаль. Та рассказала, что с ней теперь будет

22 мая 2019, 18:15

В ближайших планах Зеркаль – поездка в Гамбург.

Зеленский
Зеленский нашел замену Зеркаль / Reuters

Вместо Елены Зеркаль, которая отвергла назначение на должность заместителя главы Администрации президента, замглавы АП стал Вадим Пристайко.

"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы администрации президента Украины", - говорится в указе №317, который опубликован в среду вечером.

Вероятнее всего, он будет выполнять роль внешнеполитического советника Зеленского.

Сама Зеркаль у себя в Facebook написала, что остается заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции.

"Переговорить Соглашение об ассоциации и сделать его реальностью, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России и многие другие задачи – вызовы, которыми полна моя жизнь", – заявила она.

В ближайших планах Зеркаль – поездка в Гамбург 25 мая, где Международный трибунал по морскому праву объявит решение относительно пленных украинских моряков.

"А уже с самого начала июня – двухнедельные слушания в Гааге", – добавила Зеркаль.

При этом она подчеркнула, что президент и МИД – " одна команда и страна у нас одна".

Ранее в АП назвали имя секретаря СНБО. Документ будет опубликован в ближайшее время, пообещал Рябошапка.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности. 

Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства. Президент в среду подписал указ о назначении Ивана Баканова новым первым заместителем председателя спецслужбы.

Кроме того, Зеленский назначил представителя в Кабмине. Андрей Герус в апреле был представлен тогда еще кандидатом в президенты Зеленским как ответственный за направления ЖКХ.

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Владимир Зеленский Елена Зеркаль Вадим Пристайко
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