"Галя балувана": Зеркаль внезапно отвергла должность заместителя главы АП - СМИ

Зеркаль отказала Зеленскому / Фото: УНИАН

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль отвергла назначение на должность заместителя главы Администрации президента.

С сайта президента исчез текст указа №309 о назначении Елены Зеркаль на должность замглавы АП.

О несогласии Зеркаль работать на Банковой сообщили источники издания "Украинская правда" в команде Зеленского.

При этом вразумительной причины такого решения Елены Зеркаль официально пока никто не назвал.

Говорят, что она соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а вовсе не заместителем главы Администрации Андрея Богдана.

В любом случае, в соцсетях граждане по-разному отреагировали на эту новость, а отсутсвие официальной причины отказа от должности только подогревает интерес украинцев. Некоторые допускают, что ее назначение было просто ошибкой, так сказать, указ перепутали.

"Возможно в указе перепутали кто должен быть главой, а кто заместителем...", - высказал предположение Stimul CF.

"Не от Зеленского она ушла, а от страха за свой зад, - думает Svetlana Dzyuba.

"Должность не понравилась? Балувана наша Галя!", - сказал Vladislav Kozorez.

Другие считают, что Елена Зеркаль просто не хочет нести ответственность.

"Пані О.Зеркаль, за освітою правник-міжнародник, а не дипломат.Вона хотіла тільки бути Уповноваженим в міжнародних судах за позовами України до РФ.Нарешті, дехто із екс-посадовців почали це розуміти, що вишиванок та гвалту про "реформи , стратегії та плани" - замало.Очевидно, що пані О.Зеркаль побачила і зрозуміла, що пан Президент В.Зеленський налаштований притягати до юридичної відповідальності за неспроможність виконання обов'язків тих посадових осіб, що погодилися обіймати певні посади.За чесність пані О.Зеркаль - респект.", - считает Юрий Литвиненко.

"Человек оценил свои возможности и отказался. По крайней мере-это честно. Найдется другой дипломат и возможно даже более компетентный", - уверенна Natalya Ivanenko.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины. Сообщалось, что в АП она будет курировать внешнеполитическое направление.