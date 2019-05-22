Критик формулы Роттердам+: Зеленский назначил представителя в Кабмине

Герус получил должность от Зеленского / Униан

22 мая, в среду, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины", - говорится в сообщении на сайте президента.

Отметим, 18 апреля этого года Владимир Зеленский представил свою команду. В частности, Андрей Герус тогда был представлен как ответственный за направления ЖКХ и энергетики и антимонопольное регулирование.

Андрей Герус родился в 1982 году в г. Нововолынск Волынской области в шахтерской семье. В 2004 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет, специальность – экономическая кибернетика.

В августе 2014 года назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЕКП работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал" (в компании с 2007 года). После освобождения из НКРЕКП летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.

Экс-член НКРЕКУ и председатель Ассоциации потребителей энергетики Андрей Герус известен как последовательный критик формулы "Роттердам +", что влияет на тарифы для промышленных потребителей электроэнергии.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.

Справка. Андрей Герус родом из Нововолынска Волынской области Украины, он учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, а сейчас живет в Киеве. Герус является председателем Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.