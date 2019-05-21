Все назначения Зеленского: президент представил свою команду

21 мая 2019, 23:41

Новые чиновники уже готовятся занимать свои кабинеты.

Владимир Зеленский, булава
Зеленский начал показывать свою команду / Reuters

Президент Владимир Зеленский 21 мая назначил руководителей своей Администрации и нового главу Генштаба.

Указы о назначениях опубликованы на сайте главы государства.

Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ и назначил вместо него  Руслана Хомчака. С 2016 года он был начальником Штаба Сухопутных войск. Хомчак также руководил операцией по освобождению Иловайска и попал в котел.

Руслан Хомчак
Руслан Хомчак / Фото: УНИАН

Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / Фото: УНИАН

Первым помощником президента Украины Владимира Зеленского стал соучредитель студии Квартал 95 Сергей Шефир.

Сергей Шефир
Сергей Шефир / Фото: theБабель

Автор фильмов и сериалов студии Квартал 95 Юрий Костюк стал заместителем главы Администрации президента.

Кинопродюссер Сергей Трофимов стал первым заместителем главы Администрации президента.

Президент Владимир Зеленский назначил экс-заместителя министра юстиции Руслана Рябошапку заместителем своей администрации.

Руслан Рябошапка (слева)
Руслан Рябошапка (слева) / Фото: УНИАН

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль назначена заместителем главы Администрации президента.

Елена Зеркаль
Елена Зеркаль / Фото: УНИАН

Владимир Зеленский назначил Кирилла Тимошенко замглавы Администрации президента.

Новый глава государства назначил своим помощником кинопродюсера Андрея Ермака.

Андрей Ермак
Андрей Ермак / Фото: УНИАН

Президент назначил советником маркетолога Михаила Федорова.

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Фото: svobodnaya.academy

Представителем президента Украины в Верховной Раде стал юрист Руслан Стефанчук.

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук / Фото: УНИАН

Как ранее сообщалось, секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Зеленский намерен назначить экс-министра финансов Александра Данилюка.

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Владимир Зеленский Елена Зеркаль Сергей Шефир Андрей Богдан
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