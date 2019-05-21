Источник назвал имя нового секретаря СНБО

В команде Зеленского он отвечал за международную, финансовую, экономическую и банковской деятельность.
Секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Зеленский намерен назначить экс-министра финансов Александра Данилюка.
Об этом пишет Левый берег со ссылкой на свои источники. При этом официально на сайте президента указ о назначении Данилюка пока не опубликован.
Во время избирательной кампании Данилюк был советником Зеленского. В Зе!команде тот отвечал за финансовую, международную, экономическую и банковской деятельность.
Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.
Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.
Также 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.