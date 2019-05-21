Источник назвал имя нового секретаря СНБО / Facebook.com

Секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Зеленский намерен назначить экс-министра финансов Александра Данилюка.

Об этом пишет Левый берег со ссылкой на свои источники. При этом официально на сайте президента указ о назначении Данилюка пока не опубликован.

Во время избирательной кампании Данилюк был советником Зеленского. В Зе!команде тот отвечал за финансовую, международную, экономическую и банковской деятельность.

Напомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.

Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады, названа дата выборов. Указ вступает в силу со дня его опубликования.