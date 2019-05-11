У Зеленского раскрыли механизм отбора кандидатов на ключевые должности

Александр Данилюк / Reuters

Советник Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил о том, что команда новоизбранного президента сформирует "номинационный комитет" для отбора кандидатур на ключевые должности в стране.

Он пояснил, что отбор будет проходить в несколько этапов. В частности, кандидат пройдет ряд собеседований и получит оценку по набору критериев.

"Этот подход поддержал Владимир Зеленский. Он формирует Номинационный комитет из трех-четырех, максимум, пяти ключевых членов своей команды. Они рассматривают всех претендентов по ряду заранее определенных критериев. В результате, должно быть принято, желательно, консенсусное решение, и дана соответствующая рекомендация президенту для принятия окончательного решения… Все же понимают, что будет успешен президент Зеленский или нет, зависит от того, получится ли собрать команду профессионалов одного калибра с правильными ценностями, умеющими превращать идеи в конкретные дела", - отметил Данилюк в интервью Лиге.

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Данилюк подчеркнул, что на первом этапе нужно отобрать "очень много" людей, в частности, в АП, СНБО, МИД, СБУ, ГПУ.

"Но, не стоит думать, что всех сразу поменяем. Настаиваю, чтобы назначенные министры и главы ведомств сами выбирали себе замов… Есть еще должности в национальных регуляторах, ряде комиссий, включая по отбору членов наблюдательных советов госбанков и т.д", - добавил советник Зеленского.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также победитель президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

В ответ Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада.