Советник Зеленского рассказал о плане работы новоизбранного президента на первые 100 дней

Советник Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что план на первые 100 дней работы новоизбранного президента почти готов / УНИАН

Бывший министр финансов, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк сообщил, что оценивает готовность плана на первые 100 дней работы триумфатора выборов в 95%, в документе указаны приоритеты и пути их реализации.

Первый приоритет команды Зеленского — борьба с коррупцией, второй — наведение порядка в судебной системе, рассказал советник в интервью Liga.net.

Собеседник отметил, что у команды есть план по перезапуску антикоррупционных органов, для его реализации потребуется ряд законодательных изменений.

"…Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей", — сказал экс-министр.

Данилюк добавил, что "волюнтаристское назначение судей Верховного Суда уходящим президентом (Петром Порошенко — Ред.) в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо".

Читайте такжеСоветник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурацииПо словам советника, "расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами". "…Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим", — подчеркнул он.

"Я бы оценил готовность (плана на первые 100 дней работы Зеленского — Ред.) в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать… Программа 100 дней — это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг — отбор сильных людей по этим направлениям", — заявил экс-министр.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также триумфатор президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".

Справка. В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссия подсчитал 100% электронных протоколов и сообщила, что за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за его соперника — 24,45%. Позже Центризбирком обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и отчитался, что в выборах президента 2019 победил Зеленский.