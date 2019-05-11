Советник Зеленского рассказал о плане работы новоизбранного президента на первые 100 дней

Для реализации плана на первые 100 дней работы Зеленского нужно отобрать сильных людей, отметил советник победителя выборов 2019.
Бывший министр финансов, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк сообщил, что оценивает готовность плана на первые 100 дней работы триумфатора выборов в 95%, в документе указаны приоритеты и пути их реализации.
Первый приоритет команды Зеленского — борьба с коррупцией, второй — наведение порядка в судебной системе, рассказал советник в интервью Liga.net.
Собеседник отметил, что у команды есть план по перезапуску антикоррупционных органов, для его реализации потребуется ряд законодательных изменений.
"…Сейчас вырабатываем для внесения в парламент конкретные решения, сотрудничаем с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей", — сказал экс-министр.
Данилюк добавил, что "волюнтаристское назначение судей Верховного Суда уходящим президентом (Петром Порошенко — Ред.) в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы, — это недопустимо".
Читайте такжеСоветник Зеленского назвал пессимистический сценарий насчет инаугурацииПо словам советника, "расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами". "…Но мы отслеживаем все назначения. Одиозные решения пересмотрим", — подчеркнул он.
"Я бы оценил готовность (плана на первые 100 дней работы Зеленского — Ред.) в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать… Программа 100 дней — это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг — отбор сильных людей по этим направлениям", — заявил экс-министр.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к депутатам Верховной Рады, в котором он обвинил парламентариев в затягивании назначения даты инаугурации. Также триумфатор президентских выборов 2019 сравнил Петра Порошенко с туристом, который "тащит полотенца и тапочки и хватает все подряд со шведского стола".
Справка. В Украине 21 апреля прошел второй тур президентских выборов, в котором участвовали Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Центральная избирательная комиссия подсчитал 100% электронных протоколов и сообщила, что за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, а за его соперника — 24,45%. Позже Центризбирком обработал оригиналы протоколов с мокрыми печатями и отчитался, что в выборах президента 2019 победил Зеленский.