"Указ уже подписан": в АП назвали имя секретаря СНБО

В АП назвали имя секретаря СНБО – им станет Данилюк / Reuters

Главой Совета нацбезопасности и обороны Украины президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", — цитирует замглавы администрации президента Руслана Рябошапку Liga.net.

Чиновник пообещал, что документ будет опубликован в ближайшее время.

О том, что секретарем СНБО Зеленский намерен назначить именно Данилюка, СМИ сообщали еще накануне.

Читайте такжеПочему не стоит паниковать из-за кадровых решений ЗеленскогоНапомним, Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана. Он был советником Николая Азарова, когда тот возглавлял правительство Украины. По этой причине, согласно закону о люстрации, Богдан не может занимать государственные должности.

Ранее Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ вместо Муженко. На его место назначен Руслан Хомчак.

Также Зеленский назначил первым замглавы СБУ друга детства. Президент в среду подписал указ о назначении Ивана Баканова новым первым заместителем председателя спецслужбы.

Кроме того, Зеленский назначил представителя в Кабмине. Андрей Герус в апреле был представлен тогда еще кандидатом в президенты Зеленским как ответственный за направления ЖКХ.